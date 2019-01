10 canciones distintas para conocer a David Bowie, en su aniversario

David Bowie fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Su estética, que en la década de 1970 se convirtió en uno de los símbolos del movimiento glam, a partir del juego con el look andrógino que propuso en la trilogía de discos clásicos Hunky Dory (1971), The Rise And Fall Of Ziggy Stardust (1972) y Aladdin Sane (1973), fue uno de los movimientos más interesantes del rock anglo de los setenta.

Para celebrar el legado de David Bowie, elegimos 10 canciones para adentrarse en la obra de Bowie e ir más allá de los clásicos "Heroes", "Space Oddity", "Life On Mars?", "Starman" y "Let's Dance".

De esta manera, planteamos un recorrido musical que va desde "She's Got Medals", de su debut, David Bowie (1967), a "Sue (Or In A Season Of Crime)", de Blackstar (2016), su último disco publicado en vida. Así, se pasa de un relato irónico en clave de pop barroco sobre una mujer que se disfraza de hombre para unirse al ejército inglés ("Su madre le puso Mary/ Pero ella se cambió el nombre a Tommy"), al oscuro experimento jazzero sobre un hombre que asesina a su pareja por haberla engañado.



En la lista también se incluye una excelente versión de "Working Class Hero", el tema folk de John Lennon, que Bowie grabó en 1989 con su grupo Tin Machine, para llevarla hacia un sonido de rock pesado que calza perfecto con la crudeza que plantea la letra. En el otro extremo, suena "Word On A Wing", de Station to Station (1976), donde relata la desesperación espiritual de la abstinencia a través de un sonido soul.

Otra de las canciones que destacamos es "Love Is Lost", de The Next Day (2013), el sorpresivo disco que marcó el regreso de Bowie a la música tras 10 años de silencio. De la obra durante el nuevo milenio, también destacamos "Everyone Says 'Hi'", de Heathen (2002), un tema con arreglos pop que hace referencia a la pérdida de un ser querido. Este disco, que se encuentra entre lo mejor de Bowie, marcó el regreso a trabajar con el productor Tony Visconti, que estuvo detrás de la famosa "trilogía de Berlín" de los álbumes Low (1977), Heroes (1977) y Lodger (1979).

A continuación, una playlist con la canciones elegidas: