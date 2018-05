Esta es la canción que sonará cuando empiece la nueva "Mamma Mia!"

Provocativa y enérgica, así es Donna Sheridan, el personaje de Meryl Streep en Mamma mia, la película, y así es también la versión de juventud que encarnará Lily James en la parte dos. Provocativo, enérgico y refrescante, podría decirse que un baño de verano en estos días lluviosos de otoño: así es el videoclip que lanzó Universal Pictures para ir adelantando el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again, que se estrena el 18 de junio.

El video es lo que luego veremos como primera escena de la película, y en él bailan y cantan al ritmo de "When I Kissed the Teacher" de Abba. Todo comienza en la ceremonia de graduación de Donna, y luego se mueven un poco en pasos de baile y otro poco en bici, mostrando los paisajes formidables que fueron parte de la vida joven de ese personaje.

Lo que queda en evidencia tanto en este video como en el último tráiler, que lanzaron hace dos días, es que de la Donna de Meryl Streep solo habrá recuerdos de la película pasada. Todo está muy centrado en su vida joven, en la construcción de sus historias de amor y en Sophie, su hija, que —y esto no es spoiler porque sale en el tráiler— está embarazada.

Claro que la ausencia de Meryl Streep será recompensada con una actuación y un personaje muy peculiares: estará Cher haciendo de Ruby Sheridan, la abuela de Sophie.

