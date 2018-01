Una canción satírica sobre Putin gana un Grammy

La canción satírica "Putin" del compositor y cantante estadounidense Randy Newman, dedicada al presidente ruso Vladimir Putin, fue galardonada este domingo con el premio Grammy a mejor arreglo instrumental.

La pieza es un himno irónico a la gloria del dirigente ruso que actualmente busca un cuarto mandato, que en caso de victoria lo mantendría en el poder hasta 2024.

"Él puede hacer funcionar un reactor nuclear con el hemisferio izquierdo de su cerebro", canta Randy Newman, de 74 años. "Cuando se quita la camisa, vuelve locas a las mujeres, cuando se quita la camisa, me dan ganas de ser mujer".

Al final de la canción, las mujeres del coro toman la palabra, supuestamente representando la voz del pueblo ruso. "Nos llevarás a la tierra prometida", le dicen. "Tienen razón, maldición", responde, "porque soy el 'Putin Man'".

"Lo extraño es que la canción que terminé componiendo ni siquiera es tan dura con él, a pesar de que es alguien terrible", dijo Randy Newman en una entrevista al sitio Vulture en julio de 2017.

La canción satírica "es difícil", dijo. "No sé por qué lo hago".

Talentoso compositor y autor que ha ganado seis premios Grammy y dos Óscar, Randy Newman ha escrito canciones más clásicas, como "I Love L.A." o una de los temas de la película Toy Story, "You've Got a Friend in Me".

Pero también es conocido por sus títulos satíricos como "Sail Away", que retrata a un traficante de esclavos que trata de inocular a los esclavos potenciales la tentación de salir a la aventura.