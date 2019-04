Se canceló el festival Woodstock 50

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la gran expectativa que se empezó a gestar en enero, luego de que el productor Michael Lang (promotor del festival original de 1969) anunciara que en agosto se volvería a realizar Woodstock, en las últimas semanas comenzaron a surgir varios rumores sobre varios problemas en la organización del 50 aniversario del evento.



Luego de que la venta se haya retrasado varios días, hoy se confirmó que el festival fue cancelado, por lo que el encuentro que pretendía rememorar el encuentro masivo hippie de 1969 no podrá concretarse.

En declaraciones a Billboard, representantes de la compañía Dentsu Aegis Network (encargada de financiar el festival) se refirieron a la cancelación. “A pesar de nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, creemos que la producción del festival no puede llevarse a cabo tal y como merece la marca Woodstock, ni tampoco asegurando la salud y la seguridad de artistas, socios y público”, explicaron.

El festival se iba a celebrar los días 16, 17 y 18 de agosto en Watkins Glen, New York, con Jay-Z, Santana, Chance the Rapper, The Killers, Miley Cyrus y muchos otros artistas en el cartel. The Black Keys, uno de los grupos que iba a encabezar la grilla, había suspendido su participación acusando una la mala gestión del evento.



Así iba a estar conformada la grilla: