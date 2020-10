Camila Sapín llega a La Trastienda y dice: "Me daba vergüenza mostrar lo que hacía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La carrera de los cantantes suele ser más o menos igual: componen sus canciones hasta que un día se animan a presentarse en un escenario y luego llegan las colaboraciones con colegas de peso. La historia de Camila Sapín es a la inversa: era muy joven y ya había cantado junto a Ruben Rada, Osvaldo Fattoruso o Mariana Ingold. “Fue re loco, porque todo se dio natural siendo chica. Capaz que uno no dimensiona mucho pero crecí con ellos”, dice Sapín que mañana a las 21.00 se presenta en La Trastienda (entradas por Abitab a 500 y 600 pesos) para mostrar nuevas canciones junto a invitados. Y adelanta que hasta se permitirá algún trap aunque, avisa, ella no rapea.

“Mover”, canción que da nombre al concierto resume una fusión de estilos: tiene algo de funk pero también pop y un clima de candombe. “Fusiono cosas que me gusta cantar. Es un desafío pero estoy contenta”, dice Sapín.

Desde que empezó en la música, se ha mostrado activa y su magnífica voz se paseó el reggae junto a Congo y el rock con Mandrake Wolf, Emiliano Brancciari o Sebastián Teysera. También, entre 2005 y 2011, integró la banda Closet y aún hoy sus canciones mantiene el espíritu entre el pop y el funk de aquella banda.

“Eso también está en la puesta en escena del show”, dice Sapín. “Esa es la apuesta que estoy haciendo y que hicimos con Closet en ese momento en la escena del rock uruguayo. Es volver a eso”.

La cantante ya presentó en sus redes sociales algunos de los temas que cantará en La Trastienda como “Mover”, “Fixin It Up” y ”Cuesta ver”.

Sin conciertos, este fue un año complicado. Sapín dice haberlo aprovechado sin parar de trabajar, hacer música o estudiar: “Tengo el estudio en casa y me dio para estudiar pila. Me pegó para ese lado”.

También se animó a grabar su propio videoclip en cuarentena usando filtros de Instagram. “Cuando estuvo todo más liberado hice otro video, también en casa con amigas. Es darse maña, porque es la manera”, dice. “Por eso me puse la fecha de La Trastienda, como para marcar el camino que tengo que tomar”.

Hacer un show donde participan 15 personas entre técnicos y músicos es mucho trabajo, “pero lo que se te devuelve es la satisfacción de hacer lo que te gusta y por mucho tiempo no lo hiciste”, comenta. “Siempre estuve activa en la música pero por mucho tiempo no estuve haciendo la música que de verdad quería hacer. Esto tiene mi nombre, soy yo. Los otros días mi familia me mandaba videos mientras miraba el fútbol porque aparecía mi nombre, mi afiche y eso es nuevo para mí. Es mi primer enfrentamiento con todo eso”.

Con referentes como Rihanna y Ariana Grande, Sapín está decidida a marcar su propio camino haciendo pop en español, aunque sabe que es difícil.

“Tenemos referencias muy gringas y está bueno ir por este lado, porque lo veo en los jóvenes donde trabajo”, dice. “Les digo, canten algo en español, o de acá. Capaz lo más cercano que encuentran es alguna argentina y muy poco en Uruguay”. Más allá de eso “lo importante es que me guste lo que hago porque tenés que estar defendiendo tus ideas en el escenario”.

“Tengo temas más cerca del soul, otros del funk y ahora estoy con un beat más trapero, llevado a lo que hago porque no voy a renunciar a mi esencia. Tengo muchas cosas que me gustan, muchos mundos que confluyen en mí. Por un lado es una contradicción porque paso de escuchar música popular a Ariana Grande, pero me gusta mezclar eso en la música”, dice.

—Lanzaste canciones, ¿la movida es seguir con singles o se piensa en un álbum?



—Estoy en esa, no te voy a mentir. Siempre está la presión del disco y como que nunca lo hacía por viajes míos, como que me daba vergüenza mostrar lo que hacía. Entonces decidí que los temas que me gustan los voy a ir sacando. De repente le sumo un par de temas más y por ahí sale el disco. Mi meta hoy es hacer un show. Quería presentar mis temas en un show grande.

—Entonces, ¿estás terminando de armar las canciones?



—Sí, este show requiere grabar un montón de temas, terminar otro montón para que después deriven en un disco. Está divino tener un disco, me gusta el disco físico. Este año quería salir con todo, después llegó la cuarentena y me dije que tenía que seguir. Cuando se habilitó el protocolo me dije de hacer un show, justo estaba La Trastienda con el aforo limitado lo que para mí es más fácil, porque no hubiese podido hacer este show en la normalidad. Me sirve hacer algo así, así que ahora estoy con esa zanahoria adelante porque esto lo tengo que hacer. Esa es la meta de este año, el el próximo llegará el disco. Intento ser lo más genuina con lo que siento y ojalá que le guste a la gente y acompañe.