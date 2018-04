Camila Rajchman opinó sobre la salida de Emi Mernes de Rombai

Una bomba para el mundo de las redes sociales y los fanáticos de Rombai. Una foto de Emi Mernes junto a Fer Vázquez en el Instagram de la banda y un comunicado: Mernes ya no será el dúo del líder. Pero este caso fue diferente al de las otros distanciamientos con denuncias de por medio. Emi Mernes se aleja en son de paz y no del todo, ya que empezará su carrera solista y Vázquez será su representante.

"Fue una decisión muy difícil, pero se tomó para cuidar la relación", escribieron en Instagram para explicar los cambios y la nueva etapa. La vocalista también aprovechó su red social para dirigirse a sus seguidores y aclaró: "Lo que no se termina es mi sueño y comienzo mi proyecto como solista. Quiero agradecerles a ustedes que me aceptaron como soy desde el día 1, a mi familia, amigos y a @yfervazquez por la gran oportunidad".



Hace un tiempo, cuando Emi Mernes y Fer Vázquez se dieron el primer beso público para un comercial, y luego cuando a través de las redes de Rombai y del proyecto discontinuado "Rombai Vlogs" los chicos comenzaron a jugar con la idea de romance, algunos se creyeron la historia de amor, otros lo vieron como una mera estrategia comercial que les rendía para la banda.

Llegó un punto en el que el Instagram del grupo se convirtió en catarata de imágenes y videos de la pareja. Pero estrategia comercial o no, parece que el amor fue tal que decidieron separarse en términos laborales.

La ex integrante del grupo, Camila Rajchman, dijo en Desayunos Informales que el problema de Vázquez es que "quiere tener lo mejor", y agregó que piensa que él tiene que entender que a veces es necesario percibir "qué es lo mejor para uno y no lo mejor". Para la ex "rubia" del grupo, "Fernando no se va a quedar solo y ese va a ser el primer problema en la pareja". Para ella la banda tiene una esencia de a dos que "Fer solo" no la puede cambiar.