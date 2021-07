Camila Cabello celebra el poder de sus raíces latinas en "Don't Go Yet", su nueva canción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Camila Cabello lanzó el viernes su nueva canción, "Don't Go Yet", primer sencillo de su tercer disco y el más latino de todos. No por sus canciones en español ni por sus elementos tropicales, sino porque a sus 24 años, la artista cubano-estadounidense se siente "más fuerte y conectada" con sus raíces.

"Todo lo que hago refleja mi orgullo de ser una mujer latina y no podría ser de otra forma. Está en mi ADN y en mi entorno", dice a Efe en la única entrevista que dio a un medio escrito. Y no lo dice entre dientes. Los ritmos tropicales siempre han estado en su música, en la que no ha dudado en ofrecer palabras en español, como en su hit “Señorita”, por ejemplo, y referencias a su Cuba natal.

El jueves dio otra muestra de ese compromiso al formar parte de un segmento en los Premios Juventud en el que artistas cubanos llamaron la atención hacia la lucha en la isla contra el régimen castrista y las protestas en demanda de libertad.



"Hay que explicar lo que de verdad pasa en Cuba. No la versión romántica que se cree la gente. El sufrimiento del pueblo cubano, la valentía de los manifestantes merece que nos aboquemos a ayudarlos", dice.



Cabello no recuerda su vida sin tener conciencia de las dificultades en Cuba. Vivió la experiencia de ser detenida en la frontera de México a Estados Unidos, y el "susto" fue corto gracias a que en aquella época todavía los cubanos tenían un trato preferencial, pero su padre, mexicano, soportó una larga espera para poder unirse a ella y su madre en Miami.

Cuando se trata de música, lo que Cabello expresa es la celebración de su cultura. Los meses en la casa familiar durante el confinamiento de 2020 para evitar la propagación del coronavirus le reavivaron los recuerdos de las fiestas multigeneracionales en casa. Y esa es la energía que llevó a "Don't Go Yet", de su autoría, con Scott Harris, Ricky Reed y Mike Sabath, y que incluye la percusión del aclamado baterista cubano Pedrito Martínez.



Es el tema más auténticamente caribeño de su carrera. Los arreglos, en especial en el coro, recuerdan a las grandes orquestas cubanas de la década de 1950, en las que una explosión de metales marcaba el inicio del coro y una percusión compleja dejaba claro que las canciones eran tropicales.

El video está lleno de humor, gente de todas las edades y nostalgia. "Espero que los lleve a todos a esa sala de baile improvisada de mi familia", espera.



La artista asegura que si bien las canciones del disco que saldrá este año son de estilos variados y "lleva cada una su energía diferente", todas son una "proyección" de esa Camila que es hoy en día. "No sé si se puede decir más latina que nunca, pero sí más sólida y más consciente de la riqueza y el poder de mis raíces", afirma.