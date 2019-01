Caio Martínez: la música como elemento de sanación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras haber formado parte de Séptimo Velo y Los Traidores -dos de las bandas más emblemáticas del rock posdictadura de los ochenta-, en los noventa el tecladista Caio Martínez dejó de lado su rol de intérprete y comenzó a viajar. Estuvo en Argentina y en Estados Unidos, donde trabajó en el ambiente de la publicidad y en diferentes productoras, y aunque no estuvo tocando, siempre estuvo relacionado con la música.

“Trabajé con Tinelli como productor; le traíamos las bandas que venían de afuera y les hacíamos la producción de sonido”, cuenta Martínez en su pequeño y bien equipado estudio casero, donde sus guitarras eléctricas Rickenbacker y Epiphone conviven con una serie de sintetizadores Korg, y el aire acondicionado genera una protección contra el calor veraniego. Sobre un escritorio se puede ver el vinilo de ...En cualquier parte del mundo (1987), de Los Traidores, enmarcado.

Martínez comenzó tocando en Séptimo Velo, la banda que incluía a Alejandro Ferradás y Andrés Cánepa, cuyo debut, Séptimo Velo, es uno de los discos más buscados por coleccionistas de esa época del rock uruguayo.



"Abril" - Caio Martinez & Séptimo Velo

Un año más tarde, en 1987, se unió a Los Traidores, donde grabó dos discos: ...En cualquier parte del mundo y Traidores (1988). Sin embargo, Martínez tuvo que dejar la música por falta de ingresos. “Cuando me fui de la banda tuve un montón de propuestas pero, salvo la excepción de algún artista, en Uruguay en ese momento no podías vivir de la música. Esa fue una de las causas que me hizo irme”, dice el músico en su estudio.

Según relata, hace tres años un incidente lo hizo volver a la música. “Viví una etapa en que estaba en caída y venía mal en un montón de aspectos; capaz por la frustración de que no estaba haciendo lo que realmente quería”, dice. “Terminé internado, casi muerto, y ahí me di cuenta de que este era el momento de hacer mi música”.

Fue así que le pidió a su pareja que le llevara un teclado y una computadora a la sala de internación. Así, mientras se recuperaba, comenzó a armar lo que sería su regreso a la música. “Todo esto me sirvió de disparador para que me pusiera las pilas”, relata.



"Inanimado" - Caio Martínez

Desde el hospital empezó a componer las canciones que forman parte de Futuro primitivo, su primer disco solista. A lo largo de las 11 canciones, se pueden encontrar varias frases que hacen referencia a la situación que Martínez estaba viviendo. Para él, la más emotiva se encuentra en “Inanimado”-el primer corte del álbum-: “Las vías se ven lejanas para este tren”. El músico explica que compuso esa canción mientras estaba lleno de vías intravenosas. “Me refiero a que a veces nos sentimos muy fuertes como un tren pero después ves que sos revulnerable”.

Su disco, que fue grabado mayoritariamente en su estudio casero y que próximamente estará disponible en plataformas digitales, se editó por Ayuí a finales de diciembre. Según comenta, está “agradecido” por poder editar su música con un sonido personal. Ahora está empezando a preparar el concierto de presentación del álbum, que será en septiembre en la Zavala Muniz, y ya publicó dos videoclips del álbum. Al fin se está animando a hacer lo suyo.