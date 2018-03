Un buen acompañamiento

Yo soy Simón no se estrena hasta el 12 de abril pero eso no quiere decir que no exista una forma de adelantarse a lo que la película, protagonizada por Nick Robinson, promete. En Estados Unidos la película de Greg Berlanti obtuvo críticas positivas que elogiaron su capacidad de narrar una historia de crecimiento de forma hábil dentro del género de las comedias románticas que, además, aporta una cuota de inclusión al ser liderada por un personaje gay. Que la música sea de la banda Bleachers, entonces, no llama la atención. El grupo, un proyecto del compositor Jack Antonoff, mezcla romanticismo y ecos de la música de la década de 1980 vistas desde una perspectiva moderna, ideal para los adolescentes hambrientos por la nostalgia de una época que no vivieron. Además de una canción original para la película, la pegadiza “Alfie’s Song (Not So Typical Love Song)”, hay muy buenas canciones de Bleachers, Troye Sivan, Amy Shark, Brenton Wood y The 1975, entre otros.



ficha Love Simon (Original Motion Picture Soundtrack) ¿Está online? Sí, en Spotify. ¿Está bueno? Sí.