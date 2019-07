Bryan Adams vuelve a Uruguay y estará en octubre en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bryan Adams, quien ya estuvo por acá en 2008, vuelve a Uruguay: se presentará en el Antel Arena, el 14 de octubre. Las entradas estarán próximamente a la venta en Tickantel.

El canadiense está girando por todo el mundo con el Shine A Light Tour, que inició en enero en Canadá y ya tuvo estadías en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia y Nueva Zelanda. Su escala sudamericana empieza en Lima el 11 de octubre y después de Montevideo, seguirá por Buenos Aires (el 16), San Pablo (el 18), Río de Janeiro (19) y Santiago (22).

De acuerdo al setlist que ha repetido en la gira, Adams continúa recorriendo el mundo tocando sus grandes baladas y sus éxitos icónicos de rock and roll, que se han convertido en los pilares de las radios del género. Eso incluye "Summer of '69", "(Everything I Do) I Do It for You", "Have You Ever Really Loved a Woman?" y "All for Love", entre otras.

Adams lleva cuatro décadas volcado a la música, y en el camino ha trabajado con figuras tan diferentes como Barbra Streisand, Rod Stewart, Ed Sheeran y Taylor Swift, lo que habla de su capacidad para atravesar generaciones con sus canciones.

A Montevideo volverá con la excusa de presentar el disco que editó en marzo, Shine a Light, que le da nombre a la gira y que también es el nombre del primer corte, coescrito con Ed Sheeran.