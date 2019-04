Bruce Springsteen, Prince y The Black Keys anunciaron disco: enterate más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de junio, ya nos podremos preparar para tres lanzamientos discográficos que prometen bastante para acompañar el invierno a pura música. Por un lado, Bruce Springsteen y The Black Keys anunciaron sus primeros discos de estudio tras varios años; por el otro, la familia de Prince sigue sacándole jugo al legado del estadounidense y editará Originals, un disco con las maquetas que el músico grabó para otros artistas.

A continuación, te contamos más detalles sobre los nuevos lanzamientos.

bruce springsteen "Western Stars"

"Western Wars" es el nuevo disco de Bruce Springsteen. Foto: Difusión.

Luego del estreno de Springsteen on Broadway, el excelente especial de Netflix donde el estadounidense repasaba su vida a través de varias piezas de su repertorio, comenzó el rumor de que el estadounidense estaba preparando un nuevo álbum de estudio, el primero desde High Hopes, de 2014. Finalmente, esta semana se confirmó la noticia y el propio Springsteen informó en redes sociales que el 14 de junio editará Western Wars, un disco en el que asegura que regresará a sus "grabaciones en solitario que incluyen canciones guiadas por personajes y arreglos orquestales cinemáticos". "Es una joya de disco", adelanta.



En una gacetilla de prensa, la discográfica Sony adelantó más detalles sobre el álbum: "Bruce Springsteen lleva su música a un nuevo lugar, inspirándose en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70. El álbum se grabó principalmente en el estudio que Springsteen tiene en su casa en Nueva Jersey, con grabaciones adicionales en California y Nueva York".

El primer adelanto de Western Wars se estrenará en la medianoche del viernes y se llamará "Hello Sunshine". La canción incluirá la participación de su esposa, Patti Scialfa, que colabora en cuatro temas del álbum.



prince "Originals"

"Originals" será el segundo disco póstumo de Prince. Foto: Difusión.

Los herederos de Prince —fallecido en 2016— anunciaron la edición de Originals, un disco póstumo conformado por 15 canciones, de las cuales 14 son inéditas. Este disco ofrece las versiones originales de temas que Prince compuso y grabó entre 1981 y 1991 para artistas como Sinead O´Connor, The Bangles, The Time, Martika, Sheila E y Kenny Rogers.



«A mediados de los años 80 Prince dominaba las listas de éxito, incluso con canciones compuestas para otros artistas. Además de sus propios discos, el genio de Minneapolis grabó ingentes cantidades de material para sus protegidos The Time, Vanity 6, Sheila E., Apollonia 6, Jill Jones, The Family o Mazarati. Algunas de esas maquetas fueron usadas íntegramente en los correspondientes álbumes, con aportaciones vocales o ligeras variaciones. Otras veces los artistas usaban esas grabaciones como guía para su trabajo en el estudio", se explica en la gacetilla de prensa.



En Originals se podrán escuchar las versiones originales de “The glamorous life” (que luego grabó Sheila E.), "Manic monday" (versionada por The Bangles), “Love… Thy will be done” (de Martika). La única canción que no es nueva es "Nothing compares 2 U" (que Sinead O' Connor llevó al éxito mundial), porque ya se había editado en el póstumo Piano & Microphone.

El disco se publicará el 21 de junio y el 19 de julio se lanzará la versión de dos vinilos y una edición de lujo con de tirada limitada en 2 vinilos y CD que incluye un libro de tapa dura de 24 páginas y tendrá vinilos de color púrpura.



the black keys "Let's Rock"

"Let's Rock" será el primer álbum de The Black Keys en cinco años. Foto: Difusión.

Tras compartir "Lo/Hi", su primera canción en 5 años, The Black Keys anunciaron el lanzamiento del álbum Let’s Rock y editaron "Eagle Eye, el segundo adelanto del disco. El sucesor de Turno Blue (2014) llegará a las bateas el 28 de junio.



El dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney anunció que este nuevo trabajo será un homenaje a las guitarras eléctricas», así que se podrá esperar una serie de canciones llenas de pegadizos riffs e interesantes solos de Auerbach.



“Como solíamos hacerlo, tomamos un acercamiento simple y recortamos todo lo que nos sobraba”, explicó Patrick Carney a través de un comunicado de prensa. “Cuando estamos juntos, somos The Black Keys, eso es lo que es la verdadera magia, y siempre ha sido así desde que teníamos 16 años”, añadió Dan Auerbach.