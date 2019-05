Britney Spears podría retirarse de los escenarios, asegura su mánager

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Britney Spears podría retirarse definitivamente de los escenarios. Así lo adelantó su mánager, Larry Rudolph, durante una entrevista con el portal estadounidense TMZ. “No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté preparada física y mentalmente. Si no se recupera, nunca volverá. Estoy aquí para cuando ella quiera trabajar. Y, si alguna vez quiere volver, estaré aquí para decirle si es una buena idea o no”, aseguró.



A principios de abril, la cantante de 37 años ingresó a una clínica de salud mental a causa de la ansiedad que que le provocó la enfermedad de su padre, Jamie Spears, que en los últimos meses fue sometido a dos operaciones del intestino y el colon.

La salud del Jamie Spears afectó a su hija, que a principios de enero suspendió de forma "indefinida" todas sus actuaciones. La estadounidense tenía previsto empezar en febrero una estancia en Las Vegas, llamado Britney: Domination, donde ofrecería 32 shows entre febrero y agosto. Según informó la revista People, Spears iba a recaudar medio millón de dólares por cada actuación. Sin embargo, la residencia está suspendida "hasta nuevo aviso".

“Voy a dedicar mi atención y energía a cuidar a mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en estos momentos, de la misma forma que ellos han estado conmigo siempre”, dijo la cantante luego de haber decidido que se alejaría de los escenarios.

Si bien Rudolph no es el encargado de la tutela de Britney Spears, asegura que sus opiniones están basadas en la información médica que recibe de la artista. “El verano pasado, cuando ella quería hacer una gira, me llamaba todos los días. Estaba muy emocionada. Ahora no me ha llamado en meses, así que claramente no quiere actuar”, dice.



A finales de abril, la cantante había subido un video a su cuenta de Instagram donde saludaba a sus fanáticos y aseguraba que se encontraba bien. “Hola, chicos, para todos los que están preocupados, todo está bien, mi familia ha pasado por mucho estrés y ansiedad últimamente y necesitaba tiempo para lidiar con ello. No se preocupen, volveré muy pronto”, dijo.

Durante la entrevista con TMZ, Rudolph se dirigió a los fanáticos de la cantante. "Entiendo lo mucho que estos seguidores la aman y la apoyan, y eso me encanta. La parte que me preocupa es que no tiene una base objetiva. Los problemas personales con los que Britney está tratando son muy complicados y la tutela está ahí por una razón. Los tribunales del estado de California toman esto muy en serio. Espero que la gente le permita tener su tiempo privado", explicó. "Ella tiene que ser civil por un tiempo. Ha dado mucho, hay que darle tiempo", concluyó.