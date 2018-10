Un breve paseo con Abraham Mateo en su estadía por Montevideo

“Bajá que llegamos”, me dijo la encargada de prensa de Abraham Mateo, quien me llevaría a la entrevista con el cantante español. Una camioneta me esperaba en la puerta de El País, y al entrar, descubrí que el cantante estaba en el asiento de adelante, rodeado de su madre y su manager. No es usual viajar a la entrevista con el entrevistado, pero eso permitió preguntarle algo distinto al músico español.

“Me dejo llevar”, dijo Abraham Mateo sobre las ruedas de prensa y firma de autógrafos que lo tuvieron ocupado en su visita a Montevideo, donde miles de jóvenes se llevaron un recuerdo del músico que se presentará por primera vez en Uruguay. Al llegar al hotel, un grupo de chicas lo esperaba en la puerta para pedirle fotos, autógrafos, o al menos tocarlo. Es lo que suele generar una sensación de la música actual cuando anda de gira. Y el tenerlo tan cerca, verlo en un entorno más cotidiano, también dio la chance de hablar de temas más mundanos, como su estilo para vestirse.

Mateo: "me gusta estar presentable y bien, pero no como el tarro”. Foto: Fernando Ponzetto

Cálido y con una sonrisa, Abraham Mateo dijo: “No te creas que me como mucho el tarro, cojo lo primero que veo un poco y me lo pongo. Al final soy presumido, pero lo necesario. Es decir, tampoco es que yo gaste mucho tiempo de mi vida en comprar ropa, accesorios o nada de eso. Sí es verdad que me gusta estar presentable y bien, pero no como el tarro”.