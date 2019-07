Braulio Assanelli: "Quiero abrirme a otros estilos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Han sido meses con mucho trabajo los que ha vivido Braulio Assanelli, el joven de San Ramón que el año pasado se convirtió en el ganador del certamen La Voz Argentina, en una final inolvidable para nuestro país. Al programa que emitió Canal 4 en Uruguay, se habían presentado más de 15.000 personas, y pocos lograron que todos los jueces, Ricardo Montaner, Tini Stoessel, Soldad Pastorutti y Axel, se dieran vuelta para quererlos en su equipo. Braulio fue uno de ellos, llegó y los conquistó.

En estos meses, este joven de apenas 23 años hizo más de 70 conciertos entre Uruguay, Argentina y Estados Unidos. “Intento ir a todos lados y cumplir con la gente”, dice Assanelli a El País, aunque reconoce que no ha llegado a estar en todos los pueblos del país, como quisiera.

Pese a que tenía miedo a subir a un avión, Braulio logró superarlo y recorrió íntegramente los Estados Unidos, y aunque reconoce que ya le fue perdiendo el miedo a los aviones, “igual le tengo respeto todavía”, dice.

Ricardo Montaner y Braulio Assanelli. Foto: Archivo

Más distendido pero manteniendo la misma humildad y simpatía que lo caracterizó en el programa de talentos, Assanelli reconoce que ha ganado confianza gracias a sus presentaciones y viajes por distintas partes del mundo. “Y al estar cantando en todos esos lugares vas ganando confianza y te animás a ir contando anécdotas”, dice. Eso le encanta, contar cosas de su vida, porque “me parece que a la gente le gusta, porque también quieren conocer a la persona más allá del artista”, asegura.

Con múltiples proyectos, es la cara para nuestro país de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent, firmó contrato con el sello Universal Music Group, y participará en una obra de teatro. Además, ayer lanzó su primer sencillo “Toco el cielo”, una balada sobre amores, pérdidas y cómo soportar la vida luego del final del amor.

Sobre su vínculo con su antiguo mentor, Ricardo Montaner, la vida después del final del certamen La Voz Argentina, sus planes a futuro en la industria musical y su querido San Ramón, charló Braulio Assanelli con El País.

—¿Cómo han sido estos últimos meses?



—Desde el verano hasta acá ha bajado la intensidad pero ha sido muy movido todo. Las intensidades de la gente han cambiado pero por otro lado vas a un show al que esperás que vayan 100 personas y terminan yendo 700. Y cuando pensás que ya pasaste de moda, cambia y se sigue la movida.

Braulio Assanelli con el trofeo de La Voz Argentina. Foto: Marcelo Bonjour

—¿Es difícil mantenerse?



—Sí, pero hay que seguir encarando y metiéndole para adelante, y por eso acá estamos, lanzando una canción.

—La Voz Argentina te dio la visibilidad que necesitabas y ahora está en vos el seguir esta carrera en la música.



—La Voz abrió una puerta gigante y ahora no tengo que dejar que se cierre.

—Entre las novedades, ya firmaste con el sello Universal.



—Firmé contrato con Universal para lanzar esta canción, que era parte del premio de La Voz. Era a lo que todos los del concurso queríamos llegar. Después, más adelante lo que se va a ver es si renuevo contrato o lo dejamos ahí. Si todo viene bien vamos a renovar y seguir trabajando. Por ahora quiero seguir trabajando con ellos y no salirme de esa línea.

—¿Cómo es esa forma de trabajo?



—Ellos laburan por su lado, respetan mis decisiones, y ya les estuve tirando la idea de mezclar géneros, quiero hacer cosas nuevas y me dijeron que no había ningún problema.

—¿Y con quién te gustaría hacer colaboraciones?



—A mí, de Uruguay, me gustaría hacer una canción con Larbanois & Carrero, Lucas Sugo, El Cuarteto de Nos, Jaime Roos, Ruben Rada. Son estilos totalmente distintos porque a mí me encanta la música. Para mí la música es compartir y no un género. Creo que la música no tiene género y hay que respetarla por lo que es. No me quedo solo en lo melódico, me gustaría y quiero abrirme a otros estilos.

—Pero manteniendo el estilo con el que saliste a la fama, esta primera canción es una balada.



—Sí, para el primer paso quería que la gente me relacione por ese género que me lanzó a la fama. Pero quiero y sé que puedo hacer otras cosas también.

—Ya habían adelantado un poco de esta canción cuando acompañaste a Ricardo Montaner en su show en el Palacio Peñarol.



—Sí, había cantado un pedacito para adelantarle a la gente, y todos se recoparon y lo disfrutaron mucho.

—Con Ricardo Montaner también te fuiste de gira y llegaste hasta México.



—Llegué al otro lado del mundo para cantar tres minutos con él. Para mí no fue tiempo perdido porque fueron los tres minutos que dieron mucho para aprender y también tuve muchas repercusiones. Eso fue una experiencia inolvidable, porque además el Auditorio Nacional de México es gigante, eran como 15.000 personas ese día. Y para mí que nunca había ido a un concierto grande, participar y estar arriba del escenario fue una primera vez muy poderosa y no me la voy a olvidar nunca.

El joven de San Ramón, Braulio Assanelli con el trofeo de La Voz Argentina. Foto: Prensa Telefé

—¿Qué se viene para el futuro?



—Vamos a armar shows para más adelante, además en octubre vuelve Montaner a Uruguay. Voy a participar en una obra que se hará en el Metro que se centra en la violencia de género, que es un tema muy delicado en nuestro país, y estar apoyando a que todos caigamos en la realidad de lo que es, me encantó la propuesta y no es para perdérselo.

—Me estás hablando de la obra Solo mía, ¿actúas o solo cantás?



—No actúo porque todavía me siento medio inexperto. Sí voy a estar cantando mis temas en medio de las escenas y dejando un mensaje positivo.

-—Se ha mantenido el vínculo con Montaner después de La Voz y la gira?



—Sí, se mantiene con él, sus hijos y su esposa. Hemos creado una amistad muy linda. Ellos son muy humildes y familieros, siempre van todos juntos a todos lados y están agrandando la familia con artistas de todos lados. Ya me dijeron que de Uruguay soy yo. ¿Quién iba a decir cuando escuchaba sus canciones, me iba a terminar diciendo que soy parte de su familia? Esas cosas son sueños que uno tuvo de chico y ahora que se vuelven realidad, es increíble.

—¿Cómo surge “Toco el cielo”?



—Hicimos un montón de pruebas, fueron muchas ideas y terminamos decidiéndonos con esta versión que se lanzó. Y estoy mostrando a la gente lo que es Braulio como artista.

—Cómo andan las cosas por San Ramón?



—Si bien el dicho dice que “nadie es profeta en su tierra”, no puedo decir lo mismo. Porque en San Ramón cada vez que he cantado, explota. Y lo mismo pasa cuando hay que votar o apoyar a un artista local. Y no era así el pueblo antes, porque después de Yo me llamo, se han apoyado más a los artistas del pueblo, si hay uno que necesita una mano, el pueblo le da para adelante. Siento que San Ramón es un pueblo que hoy está más unido.

—Y el cambio empezó contigo.



—Sí, el que haya empezado conmigo es lo más insólito, porque digo que si hay que elegir un ejemplo de persona, yo no me pondría a mí mismo. Soy una persona común y corriente, con mis cosas buenas y malas, soy uno más del pueblo.