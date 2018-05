Brancciari & Peluffo: la celebración del encuentro

Se anuncia como la primera presentación en conjunto de las bandas y, aunque parezca mentira, es cierto: sólo han compartido jornadas de festivales, y no tantas, pero nunca dieron un show doble. La de mañana será la primera vez, en el Estadio Parque Artigas de Las Piedras desde las 19.30: abrirá la jornada el grupo de hip hop Dostrescinco, y luego saldrán a escena Buitres y No Te Va Gustar, o No Te Va Gustar y Buitres. Quedan entradas en venta en los locales de Abitab a partir de 750 pesos.

Emiliano Brancciari recuerda que el primer show que fue a ver en Uruguay, tal vez en el año 1990, tras haberse mudado desde Argentina, fue uno de Buitres en el Club Banco República. Gabriel Peluffo asiente porque ya está familiarizado con ese recuerdo, al tiempo que cuenta que participó de un jurado que hizo una preselección para un concurso de la Intendencia de Montevideo, en el que justamente estaba una banda emergente, la de Brancciari, que es hoy el grupo de rock más popular del país.

—Y recuerdo a Emiliano en un festival de Durazno; cerraban la noche con temas de todas las bandas, a estadio lleno, y creo que tocaste “Ojos rojos”—, dice Peluffo y hace referencia a uno de los temas más famosos de Buitres.

—¡Es verdad! Y una vez tocábamos en un lugar, no me puedo acordar qué era pero era cerca de Daniel Muñoz, pero no La Barraca— repasa Brancciari. —No sé si era una fiesta de facultad o qué, y arrancamos, no más que para desconcertar, con “La plegaria del cuchillo”.

Esa misma canción grabó Brancciari, con producción del ex Sórdromo Rodrigo Gómez, para el disco tributo a Buitres Justicia después de la una, promovido por el programa radial Justicia infinita. “Es una versión impresionante”, dice Peluffo, y cierra un breve anecdotario sobre los vínculos de dos de los grupos más longevos y convocantes del rock uruguayo, que mañana sumarán una nueva historia a su valga la redundancia, historial. Si cantarán juntos o no es algo que al momento de esta nota, no habían definido.

Este show también marca el regreso de las bandas a Las Piedras después de unos cuantos años. No Te Va Gustar estuvo en esta década, pero Buitres hace rato que no va, reflejo de una realidad que es extensiva a todo el interior: las cosas están cambiando.

“Antes íbamos reseguido. Había un circuito en todo el país, y estábamos en edad de ir a tocar a la hora del boliche”, dice Brancciari entre risas. “Porque puede ser que hagamos un boliche muy cada tanto, y haciendo fuerza para que sea lo más temprano posible, porque dejamos de disfrutarlo. Primero porque mucha de la gente que está ahí va a bailar, y vos tocás en el medio; y segundo porque es tan tarde, que o llegás dormido o borracho”, añade con otra sonrisa.

Para Peluffo y todo Buitres en general, tocar en boliches ya es algo de un pasado un poco más lejano. De hecho, vienen de hacer un par de conciertos en Bluzz Live, una sala más chica respecto a las que acostumbran llenar, lo que fue todo un acontecimiento para sus seguidores. Y se sintió muy bien, a juzgar por el cantante.

“Está complicado” tocar en el interior, asegura Brancciari, porque “se tienen que alinear los astros, que ayude la Intendencia, que el productor se la juegue, que vos hagas un esfuerzo para que se dé un show como el que vos querés dar”. “Y si entrás a bajar la calidad de lo que estás dando, de luces y sonidos, no estás tratando con respeto al público”, añade Peluffo. Además, reconoce que para su banda, a diferencia de No Te Va Gustar que está más acostumbrada al trajín internacional, “es vital la gira nacional. Históricamente tocamos muy poco en Montevideo y mucho en el interior, y ahora eso cambió”.

El show de Las Piedras, que con la presencia de Dostrescinco ganará en variedad musical y generacional, es al menos una motivación, una señal de que hay posibilidades de salir de la capital y cumplir con algunas condiciones imprescindibles.

No Te Va Gustar llega a este show en plena presentación del disco Suenan las alarmas, del año pasado. “Y nos dimos cuenta que estamos en una nueva era, porque salió el disco y ya las canciones eran conocidas en seguida por nuestro público, cosa que antes no pasaba. Lo presentamos al mes que había salido y ya las canciones parece que tuvieran el peso de los clásicos”, dice. “Es un disco que nos dio muchas satisfacciones en todos lados”.

Buitres, por su parte, está abriendo una nueva etapa. “Estamos en una especie de camino refundacional, tratando de hacer cosas, y vamos a entrar a grabar que es lo más importante”, dice Peluffo, que quiere tocar más que cualquier otra cosa. Lo de mañana, asegura, está en ese contexto.