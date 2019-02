Brad Pitt producirá un documental sobre Chris Cornell

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Chris Cornell, el cantante de Soundgarden y Audioslave fallecido en 2017, tendrá un documental que aborda su vida. Según informa Variety, el film estará producido por la viuda del músico, Vicky Karayiannis, junto con Brad Pitt y Peter Berg.

Cornell fue el cantante principal de Soundgraden desde 1984 hasta su separación, en 1997. Luego, estuvo al frente de Audioslave con los miembros de Rage Against the Machine, antes de que los miembros de Soundgarden se reunieran en 2011. La banda estaba en medio de una gira cuando, el 18 de mayo de 2017, Cornell se suicidó luego de un show en Detroit.



En enero, la viuda de Cornell y varios íconos del grunge, incuyendo a Stone Gossard y Jeff Ament (de Pearl Jam) hicieron un concierto a beneficio llamado I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell. Esa noche también participaron invitados como Miley Cyrus, Foo Fighters, Metallica, Brandi Carlile, Josh Homme, Fiona Apple y Chris Stapleton.

También esa noche, Brad Pitt subió al escenario de The Forum (Los Ángeles) para presentar a Toni Cornell —hija del cantante fallecido—, quien interpretó una emotiva versión de "Redemption Song" junto a Ziggy Marley.

Brad Pitt en el tributo a Chris Cornell.

Además, Cornell recibió un Grammy póstumo el pasado 10 de febrero en la categoría mejor interpretación de rock por “When Bad Does Good”. El premio fue recibido por sus hijos, que lo recordaron y celebraron con un emotivo discurso.

Todavía no se conoce cuándo se estrenará el documental sobre Cornell.