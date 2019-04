Con "Boy With Luv", BTS rompió el récord al video más visto en YouTube en 24 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El K-pop de BTS sigue ganando terrenos y rompiendo récords en todo el mundo. El viernes publicaron su esperado nuevo EP, Map Of The Soul: Persona, y acompañaron el lanzamiento con el videoclip de "Boy With Luv", una canción que incluye a la estadounidense Halsey como voz invitada.



Impulsado por la expectativa de los fanáticos, el grupo coreano alcanzó 78 millones de reproducciones en 24 horas y rompió el récord de vistas en un día en Youtube. De esta manera, se quedó con el récord que el girlgroup de K-pop Blackpink había conseguido hace una semana.



Pero ese no es el único récord que BTS alcanzó, porque a poco más de 72 horas de su estreno, "Boy With Luv" se convirtió en el video de YouTube que más rápido alcanzó las 100 millones de reproducciones. Hoy, lunes, el contador de visitas ya llegó a los 130 millones de visualizaciones y parece que no deja de crecer.



Una vez más, la clave de los videoclips de BTS están basados en sus coreografías, que se desarrollan acompañadas de una impactante y muy cuidada puesta visual. Mientras tanto, Halsey hace algunos coros para cantar sobre el "vértigo que produce el amor".