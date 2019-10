Boomerang con Latejapride*, Diego González y más shows para estos días en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco de haber abierto un recital de La Vela Puerca en Argentina, Boomerang vuelve a tocar en Montevideo y, en concreto, vuelve a Bluzz Live, el escenario que dejó prendido fuego (metafóricamente, nunca está de más aclarar) en marzo, cuando tocó con Fran Saglietti, de la banda argentina Francisca y Los Exploradores.

Mañana desde las 22.00, compartirá el show con Latejapride*, banda con la que tiene en común el tránsito por la escena alternativa local y la larga data en esto de la música, más allá de que una está bien volcada al rock y pop, y la otra hace hip hop y fusiones a partir de ese eje. El concepto de la noche, para la que hay entradas en venta en Redtickets, es "Primavera en pista", y hablando de Latejapride*, es de esperar que adelanten "Corré", nuevo corte anunciado para noviembre.

En tanto el sábado, en Inmigrantes (Paullier y Guaná), se presentará el cantautor Diego González, que dará uno de los shows más especiales de su año, con banda completa, invitados y repertorio repartido entre su disco debut Uno y el material inédito (y todavía sin fecha de lanzamiento). Junto con González estará la cantante argentina Miranda Johansen, que está realizando un pequeño tour local para presentar su material solista, Fata Morgana, y se encargará de la apertura.

El sábado pero en Bluzz Live, a las 22.00, también habrá música en vivo de la mano de Punkzer, banda punk que presentará Contratodo, un renovado show que toma el nombre de y pone el foco en el disco editado el año pasado. Abre la banda canaria Emisión y las entradas están en Redtickets.

"Contratodo" es, además, el tema del videoclip más nuevo del grupo.

Y la misma noche pero en Sala Camacuá, la banda La Chapuza, que mezcla rumba flamenca y ritmos latinos, presentará su disco Como un barco que va, desde las 21.00. El concierto será compartido con el tablao flamenco La Plazuela Montevideana y con más artistas invitados, y las entradas se pueden conseguir en Tickantel.

Y hay un par de recomendaciones buenas para esta noche. Por un lado, en Sala Verdi, la banda musical, callejera y social El Cuarteto del Amor dará inicio a un ciclo de tres recitales, que contarán con la participación especial del grupo de tap De Las Chapas y de la Ovidio Títeres Band. El de hoy es el primer show (los otros son los dos jueves próximos), arranca a las 20.30 igual que los que vendrán, y en todas las ocasiones, lo recaudado será donado para una causa diferente. Las entradas están en Tickantel.

Y por otro lado, arranca en Cinemateca el ciclo Rock n'Films, que alternará entre esta sede y La Trastienda, y que tendrá cuatro fechas (las siguientes son el 31 de octubre, y el 7 y 21 de noviembre). Como avisa el título, el ciclo combina la música de rock and roll con el cine, y la apertura de hoy es con la proyección en 35 mm de Woodstock. 3 Days of Peace and Music, que será presentada por Mandrake Wolf. Entradas en boletería.