"Bohemian Rhapsody" rompió el récord a la canción más escuchada del siglo XX

Ayer, la discográfica Universal (que posee los derechos de difusión de Queen) anunció que "Bohemian Rhapsody" se convirtió en la canción del siglo XX con más reproducciones en plataformas de streaming.

Fuertemente impulsado por la biopic sobre Queen y su éxito, el video y single de "Bohemian Rhapsody" alcanzó las 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo. De esta manera, superó a los temas "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, "Sweet Child O'Mine" de Guns N' Roses, y "Take On Me" de A-ha, para ser la canción más escuchada del siglo XX. Además, Universal asegura que es la canción de rock clásico más popular de todos los tiempos.



"Bohemian Rhapsody" alcanzó las 1.600 millones de reproducciones en diferentes plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music y YouTube.

Por ejemplo, desde el estreno de la biopic, en Spotify "Bohemian Rhapsody" forma parte del Top 50 de las canciones más populares de la plataforma. Ayer, el tema se encontraba en el puesto número 20 de esta lista que se renueva todos los días, con un promedio de casi dos millones de reproducciones diarias. Actualmente, la canción tiene 594 millones de escuchas en la plataforma, y la banda alcanzó la cifra de 37 millones de oyentes mensuales.

En YouTube, el famoso videoclip de "Bohemian Rhapsody" alcanzó las 751 millones de vistas, y sigue subiendo. Es posible hablar de un fenómeno de fanatismo y una revalorización de la música de Queen: se ve reflejado en los números de escuchas de su repertorio, y por ahora se mantiene fuerte.

En una escena de la biopic Bohemian Rhapsody, los miembros de Queen le presentan su nueva canción, "Bohemian Rhapsody", a Ray Foster, un ejecutivo de la compañía discográfica EMI. Con una duración que excedía al tiempo de las canciones que generalmente se escuchan en las radios, sus paisajes operísticos y una letra que carece de sentido, editar ese tema parecía un suicidio artístico para una banda que empezaba a ver el éxito.

“¡Es eterna! ¡Seis malditos minutos!”, dice luego de escuchar la canción el personaje ficticio de Foster, interpretado por Mike Myers y que representa las resistencias de los ejecutivos del sello. Sin embargo, la banda se mantiene firme y elige editarla como el single principal de su cuarto álbum, A Night at the Opera (1975).

Al final, se sabe, Freddie Mercury y los suyos tenían razón. "Bohemian Rhapsody" se publicó como sencillo y en Inglaterra fue número durante nueve semanas. Junto a "Another One Bites the Dust", "We Will Rock You" y "We Are the Champions", el tema de 1975 se terminó convirtiendo en una de las canciones más representativas del grupo y mantuvo el éxito durante años, incluso volviendo a lo alto de las listas de éxitos en 1991 y 1992.