Blackpink, la nueva revolución del Kpop que tiene una impronta femenina

Quizás usted no lo conozca pero Blackpink es un cuarteto coreano de chicas afiliadas a ese género llamado Kpop y son la nueva sensación del pop mundial como quedó certificado con la salida de su nueva canción “Kill This Love”.

El tema y su colorido clip se convirtió en el video con más reproducciones en 24 horas en Youtube, y además quedó como la canción que superó más rápido la barrera de los 100 millones de reproducciones en esa plataforma. Hasta esta semana, PSY, otro músico de Kpop (que era de la misma empresa que Blackpink, aunque ahora tiene sello propio), ostentaba tener la canción que más rápido había llegado a los 100 millones de escuchas, un logro al que llegó en una semana. Las chicas solo precisaron 62 horas para superar al cantante de “Gangman Style” y “Gentleman”.

El grupo surcoreano también alcanzó otro importante récord en la plataforma con “Kill This Love”, ya que en 24 horas logró superar las 56,7 millones de reproducciones, y quitarle el título a Ariana Grande, que con “Thank u, next” había alcanzado los 55,4 millones de reproducciones en el mismo lapso. Y no solo es un fenómeno en Youtube, en iTunes Top Songs, “Kill This Love” fue la canción más vendida de esta semana. Estas chicas del Kpop vienen pisando fuerte y ya tienen al mundo rendido a sus pies.

Video de la canción "Kill This Love" de Blackpink

Hace tiempo que el Kpop dejó de ser un fenómeno coreano para ser tendencia mundial, generando nuevos artistas con canciones pegadizas (pese a que la mayoría no sabemos qué dicen) y bailando complejas coreografías. Todo presentado, en gran parte, con llamativos videos musicales de buen presupuesto.

El Kpop en Uruguay no es una novedad, así lo demuestra el éxito que tiene el grupo BTS, que este año estrenó su película y se convirtió en todo un acontecimiento. Y más allá de la música, la cultura coreana se afianza en Uruguay: ya hay festivales (el fin de semana pasado se realizó la octava edición del concurso Kpop Montevideo en la Sala Zitarrosa), y hasta cursos de coreano en el Instituto King Sejong de la Universidad ORT.

Y lo mismo pasa en el mundo y Blackpink es solo un síntoma: serán el primer grupo de Kpop femenino que llegará a Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo. En la grilla, Blackpink está por debajo de Childish Gambino, que encabeza el primer día, ubicándose en la primera línea y junto a nombres como Janelle Monáe, DJ Snake y Diplo. Así de importantes son estas chicas.

La banda de Kpop, Blackpink, rompió dos récords en Youtube esta semana. Foto: Difusión

Blackpink, surgidas en Corea del Sur en 2016 e integrada por Jisoo (24 años), Jennie (23), Lisa (22) y Rosé (22), fue creada por la compañía YG Entertainment, que ha sido cuna de grandes artistas y es empresa discográfica, agencia de talentos, y promociona marcas de ropa y cosméticos. Todo un multimedios que fue generando expectativa los días previos al lanzamiento del sencillo. Y, como suelen hacer, la compañía también lanzó un video donde las cantantes muestran la coreografía y que solo con eso ya tenía anoche más de 17 millones de reproducciones.

Desde su primer disco, Square One, la música de estas chicas que cantan pop con un poco de rap y hip hop, traspasó fronteras para convertirse en uno de esos éxitos que no suelen aparecer seguido en los charts del mundo. El año pasado, su canción “Ddu-Du Ddu-Du”, fue una de las más escuchadas en Billboard y Youtube, generando más expectativas por su nuevo material. Y como todos quieren aprovechar un poco de ese éxito, la banda ha realizado colaboraciones con artistas como Dua Lipa, con quien lanzaron “Kiss and Make Up” el año pasado.



La boyband del Kpop, BTS también tiene novedades

No se sorprenda si esta semana lo único que escuche en internet y por qué no en las radios uruguayas sea a la boyband BTS. Este grupo de Kpop, integrado por siete chicos de entre 21 y 26 años, presentará el viernes su nuevo disco: Map of the Soul: Persona, y ya se han paseado por distintos medios de Estados Unidos, donde son recibidos como las estrellas globales que son, y protagonizando portadas de variadas revistas.

No es para menos este recibimiento que han tenido. Cada disco de BTS es esperado por millones de fanáticos en todo el mundo, ARMY se hacen llamar, que han sido, en gran medida, los responsables de los distintos premios que este grupo ha recibido en su carrera.

Video de la canción "Idol" de BTS

Map of the Soul: Persona será el cuarto disco que este conjunto de Kpop lance al mercado global, y lo hará con cuatro versiones, que ya lidera el ranking de lo más vendido (en CD y vinilo) que realiza el gigante Amazon.

BTS, la banda que el año pasado se convirtió en el segundo artista más escuchado en Spotify (solo superado por Drake), tiene más de siete millones de oyentes mensuales, y seguramente esa cifra ascienda con el estreno de este esperado disco que desde este viernes comenzará a sonar en todo el mundo.