BlackPink, el cuarteto de Kpop que rompe récords en Youtube

El K-pop traspasó fronteras, y pasó de ser un fenómeno de Corea del Sur, a conquistar el mundo. Así lo demuestran los números que consiguió el video "Kill This Love" de la banda BlackPink.

BlackPink, que mezcla distintos géneros musicales, está integrado por cuatro chicas: Jisoo, Jennie, Rosé y Lise, y en solo tres años ha logrado convertirse en todo un fenómeno en la música, como también lo son BTS y PSY. Esta semana, las chicas batieron dos de los récords de Youtube.

Todo se debe a su nuevo sencillo, "Kill This Love", que se convirtió en el video de Youtube que más rápido llegó a los 100 millones de reproducciones, un logro que poseía su compatriota, PSY gracias a su video "Gentleman", que demoró seis días en conseguirlo. El cuarteto femenino de K-pop necesitó menos de tres días (62 horas) para lograrlo, y al momento de esta nota, el video ya tenía más de 138 millones de reproducciones.

La banda surcoreana alcanzó otro importante récord en la plataforma con esta canción, ya que en 24 horas logró superar los 56,7 millones de reproducciones, y le quitó el título a Ariana Grande, que con "thank u, next" había alcanzado los 55,4 millones de reproducciones en igual tiempo.

Así, el ranking de los cinco videos con mayores visualizaciones en sus primeras 24 horas en Youtube deja en la cima al de BlackPink, seguido por Ariana Grande con "thank u, next"', y por la también banda de K-pop BTS, gracias a "IDOL", que sumó 45,9 millones de reproducciones en 24 horas.

El cuarto lugar es para Taylor Swift y su video "Look What You Made Me Do" (43,2 millones en 24 horas), y cierra el quinteto el rapero Eminem, gracias a los 38,1 millones de reproducciones de "Killshot".