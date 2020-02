Bizarrap, el productor que sacudió la música urbana y sueña grabar junto a Roberto Musso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bizarrap tiene 21 años, un estudio de grabación en su cuarto, millones de suscriptores en plataformas de difusión musical, ojos claros y pelo. Estas dos últimas características, por más que parezcan irrelevantes, resultan sorprendentes para el público que lo conoce, ya que suele mostrarse con una gorra y grandes lentes que ocultan su identidad.

El beatmaker argentino irrumpió en la escena de la música urbana con remixes y "sessions", se hizo viral y revolucionó el panorama. Su fama, aunque fue repentina, no lo agarró de imprevisto y por detrás del fenómeno hay una estrategia de marketing que él mismo ideó.

¿Pero quién es Bizarrap? Gonzalo Maciel es un productor musical y realizador audiovisual argentino relacionado a la escena del rap y trap, lo que suele encasillarse como música urbana. Comenzó haciendo mixes de batallas de rap, luego remixes de canciones conocidas y explotó con las "sessions", que acumulan más de 600 millones de reproducciones en Youtube y 400 millones en Spotify.

Bizarrap visitó Uruguay para dar una serie de shows durante tres días. Foto: Mateo Vázquez

Sus "sessions", en colaboración con referentes de la escena, se presentan en dos formatos: Music Sessions, canciones grabadas en su estudio, y Freestyle Sessions, en la que los artistas suelen improvisar la letra en el momento. En ambos formatos Bizarrap es el encargado de crear los beats o bases mientras que los artistas se encargan de las letras.

Tal es el éxito de este formato que Bizarrap consiguió un récord con la que grabó junto al rapero Trueno: superó al estadounidense Eminem con el video de freestyle con más reproducciones en YouTube, con 82 millones de visitas.

Uruguay, un país con referentes pero que no tuvo un estallido que los impulse

Entre el viernes 14 de febrero y el domingo 16, Bizarrap dio tres shows en Uruguay: uno en Montevideo, uno en Colonia y el último en Canelones, producidos por la productora NES. Dos de ellos fueron en compañía de Peke 77, uno de los cantantes más conocidos del trap uruguayo.

"Peke y Mesita son claramente los dos referentes del trap uruguayo porque son los que más temas pegaron. Zanto también, capaz fue el que primero se pegó y Peke y Mesita aparecieron y empezaron a sacar hits, hits, hits", analiza Bizarrap.

En Argentina, el género comenzó a tomar trascendencia en las plazas donde se realizaban competencias de rap. Los raperos comenzaron a tomar popularidad y algunos avanzaron hacia la música hasta convertirse en referentes de la música urbana en español como Paulo Londra, Duki e Ysy A, entre otros. En Uruguay ese proceso no ocurrió.

"Allá en Argentina aparece un trapero por mes, acá estaría bueno que sigan apareciendo más pibes. Yo estoy seguro que hay un montón de pibes buenos pero todavía no pasaron por el proceso de crecimiento de las batallas. Acá nadie se hizo famoso por las batallas, todos se hicieron famosos por las canciones", comenta Bizarrap.

Lentes y gorra, una estrategia que adoptó gracias a sus estudios de marketing

Una gorra con la palabra "BZRP" estampada y unos grandes lentes que no dejan ver sus ojos. La imagen de Bizarrap es esa desde el principio y, aunque a veces se dejó ver con un look distinto, es la que adoptó como identidad.

"Yo hacía mis remix, los subía a mi canal de YouTube y siempre fue anónimo. Aparecía el nombre Bizarrap pero nadie sabía si eran muchas personas y yo nunca lo había aclarado. Un día me recomendaron algunos amigos de la movida que me empiece a mostrar, que eso iba a 'garpar' como productor y empecé a salir con este look", cuenta.

Los lentes y la gorra de Bizarrap son su identidad. Foto: Mateo Vázquez

El artista estudió tres años de marketing, es analista y muchas cosas que ahí aprendió fueron importantes para su desempeño en redes sociales. "Hay que saber vender una imagen, hay gente que tiene mucho talento y no se sabe vender. Todos los pibes que llegaron es porque saben, no son solo cantantes", cree.

Las redes sociales, principal herramienta de difusión de sus contenidos e interacción con el público, también le generan ciertos cuestionamientos. "Todos estamos pendientes de las reproducciones. Es un desastre hoy en día cómo es la sociedad pero yo no lo puedo cambiar. Uno se fija los likes y el que te dice que no miente. Nos pasa de decir 'uh, esta canción en 24 horas tuvo 100.000 reproducciones menos que la anterior, ¿será el momento en que empecé a caer?' y el próximo lo sacas y tenes el triple de reproducciones".

Del parlante Bluetooth a tocar en Lollapallooza 2020

En sus comienzos como productor reproducía el sonido con un pequeño parlante Bluetooth y pedía consejos a DJ que seguía por redes sociales. Nunca imaginó que iba a terminar siendo consejero de otros beatmakers emergentes.

"Fue de verdad orgánico, fue sucediendo como si nada, yo me fui esforzando solo", repasa sobre sus comienzos y agrega: "Por eso capaz te puedo decir que cualquiera puede porque hoy en día a mi me fue bien pero también hay muchos casos de productores que le meten muchísimo más y no pueden llegar a la cantidad de gente que uno llega".

"Yo soy el optimista del gol, de verdad, no paro hasta llegar", cuenta Bizarrap, que tuvo otros dos alter ego en internet hasta llegar a pegarla con el actual. Con uno de ellos, en Twitter, dio una suerte de presagio: "Yo soy fanático de Lollapallooza. Antes de ser Bizarrap había twitteado que antes de los 22 tocaba en Lollapallooza".

En marzo, con 21 años, se va a presentar en el primer día de la edición argentina. "Parece que se van cumpliendo solos los sueños, es increíble que se vaya dando todo", dice y sonríe.

Las Sessions en 2020: las chances de grabar con Wos y el sueño de la colaboración con Roberto Musso

"Soy fanático mal del Cuarteto de Nos, siempre que fueron a Argentina los fui a ver", cuenta Bizarrap y sin dudar agrega la colaboración más anhelada: Roberto Musso.

"Quiero hacer una session con Roberto Musso, con eso me muero. El chabón es rapero. Hace rap, es más o menos lo que hace Wos hoy en día, los tipos tienen una banda de rock y el tipo rapea arriba", dice entusiasmado.

En 2020 Bizarrap va a continuar con las sessions y tiene unas seis grabadas para ir lanzando. A pesar de eso también quiere explorar una faceta con más protagonismo y lo anunció con el lanzamiento de su primera canción: Lil Baby, junto a Peke 77.

"Siento que el 50% o a veces más del trabajo de una canción es del productor y se merecen un poco más de reconocimiento. Lo que pasó fue que la gente me empezó a encasillar en las sessions y cuando empezó a pasar eso pensé que tenía que hacer algo más", cuenta.

El videoclip comienza dentro de su estudio de grabación como una entrega más de sus sesiones pero de pronto una pared explota y se abre a un campo por el que Bizarrap y Peke caminan mientras cantan, en una clara metáfora de esta nueva faceta. A pesar de esa forma de presentación, el estudio no explotó para siempre.

"Ya estoy reparando el estudio. Hay veces que hay que matar a la creación, te das cuenta que no da para más, subiste, subiste y te podes encontrar con un precipicio y ahí listo. Todavía no llegué arriba, falta una banda, faltan un montón de artistas que la gente pide", reconoce.

Uno de los artistas más solicitados es Wos. El rapero, que fue una de las revelaciones de la música argentina en 2019, ha tirado algunos guiños en entrevistas y Bizarrap los ha devuelto, pero todavía no se concretó. "La verdad que estamos en un momento, él y yo, que estamos muy ocupados. Todavía no lo grabamos y se tienen que alinear los planetas", afirma.

Canciones propias, producción de discos de artistas, shows como DJ en festivales y más sessions. El 2020 de Bizarrap está diagramado y tiene varios campos por los que moverse, eso sí, siempre con lentes grandes y de gorra puesta.