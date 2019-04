Beyoncé estrenó "Homecoming", su documental de Netflix, y lo acompañó con un disco en vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy se estrenó en Netflix Homecoming: Una película de Beyoncé, un documental sobre las presentación de la cantante pop en la edición 2018 del festival Coachella. Durante más de dos horas, se propone ofrecer una mirada "íntima y emotiva", que le permitirá al espectador "descubrir el camino recorrido desde la concepción creativa hasta el nacimiento del movimiento cultural" del celebrado espectáculo.

Para acompañar el lanzamiento, Beyoncé publicó sorpresivamente un disco en vivo de 40 canciones, también llamado Homecoming, y que recoge la actuación completa de Coachella.

A su vez, se incluyen dos bonus tracks grabados en estudio: "Before I Let Go" y "I Been On". El primero es un cover de Maze que fue editado en 1981 y suena en los créditos de la película, y el segundo es una versión en estudio de una de las canciones que sonaron en el recital.

El show de Beyoncé en 2018 fue aclamado por la crítica gracias a su propuesta escénica, que incluyó a un centenar de bailarines y varios cambios de escenografía, y por la unión conceptual que le dio forma al show de 26 canciones. Además, durante su actuación participaron su hermana, la cantante Solange; su esposo, el rapero Jay Z; su viejo grupo pop, Destiny's Child; y J Balvin, que interpretó "Mi Gente" junto a la cantante.



En el álbum se incluyen las interpretaciones en vivo de los grandes éxitos de la artista, entre ellos "Crazy In Love", "Formation", "Sorry", "Drunk In Love", "Run The World (Girls)" y "Love On Top".



El lanzamiento de Homecoming es el primero solista de Beyoncé luego del disco Lemonade (2016). El año pasado publicó Everything Is Love, un disco a dúo junto a su Jay-Z, en un proyecto llamado The Carters.