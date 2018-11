Bersuit Vergarabat trae un estallido que todavía se siente en el aire

Bersuit Vergarabat quiso festejar sus 30 años de historia tocando, y en eso se ha pasado el último tiempo. Los shows en América del Sur y Europa marcaron una agenda que ahora, en pocos días, tiene apuntado el nombre de Uruguay. El viernes 26 a las 21.00, en Sala del Museo, la banda argentina toca para festejar y festeja, también, por y para sobrevivir. Las entradas están en Abitab a 560 pesos.

“Es una excusa porque los números también son caprichosos”, dice al otro lado del teléfono Juan Subirá, fundador de uno de los grupos que ha nutrido de hits a las últimas tres décadas del rock argentino, en charla con El País. “Pero nos obligó a hacer un balance porque estuvimos visitando nuestra propia discografía, repasándola y reversionando algunas canciones, tratando de recuperarlas. Obviamente cuando una banda tiene una historia tan importante, extensa, es difícil hacer una síntesis”, comenta sobre el esqueleto de esta serie de conciertos que vienen dando en 2018.

Esta gira de celebración encuentra a Bersuit con un tema nuevo, “Morocha”, que se alinea con la línea más divertida del repertorio del grupo y se incorpora al show en vivo que tiene mucho de La nube rosa, el disco de estudio lanzado en 2016, así como de clásicos y de, como le gusta decir a Subirá, “canciones queridas”.

“‘Morocha’ tiene esa energía bastante juvenil, pero Bersuit históricamente ha tenido esas canciones. Pero también tiene otras, porque es una banda muy particular, ecléctica, con la que hemos encarado diferentes temáticas y estilos”, dice el tecladista, que no ve en la impronta fresca de esta nueva canción, ninguna intención particular por llegarle a un público más joven. “Salió, apareció, nos gustó y le dimos curso”, cuenta sobre este simple que, tal vez, podría incluirse en un próximo disco. Porque cuando bajen la cortina de esta gira, los Bersuit quieren enfocarse en un material nuevo en el que están pensando “hace bastante tiempo”, y para el que incluso grabaron demos.

¿Y la segunda parte de"De la cabeza"? Desde hace meses, los medios argentinos vienen recogiendo declaraciones del grupo, que tienen que ver con la posibilidad de hacer un nuevo material en vivo, en la línea de aquel consagratorio del grupo, editado en 2002 y con una selección musical que fue reflejo de un momento particular de Argentina.



“Esa idea está, no sé si se va a plasmar. Porque lo que vemos que podría tener de importante una segunda parte de De la cabeza, sería poder plasmar el sonido actual de la banda en un disco”, explica Subirá. “Porque muchas veces escuchamos a Bersuit en la radio o en algún lugar, con la voz de Gustavo (Cordera), y la verdad es que ya van a hacer 10 años desde que Gustavo dejó la banda. Para nosotros sería muy bueno tener alguna de esas canciones emblemáticas versionadas con el sonido actual de la banda”, sigue y sentencia: “es una de las posibilidades para el año que viene”.

“Pensá que De la cabeza se grabó a finales de 2001, fue editado en 2002 y es el sonido de una banda de hace más de 15 años. Pasaron muchas cosas en estos tiempos, muchos cambios, y en ese sentido podría ser muy valioso el disco como testimonio, como documento de actualidad”, resalta el músico, que quiere dejar, en algún lugar, la energía y el decir que la banda tiene hoy, reconstruida.

Cambios y permanencias

Bersuit Vergarabat ha cambiado: ha cambiado su sonido, se ha actualizado su discurso, ha cambiado su forma y su integración. Y con eso ha cambiado el público, en el que ahora conviven algunas generaciones, conviven inquietudes y prioridades. “La gente está más grande, nosotros también. y por suerte se va renovando el público. Porque la gente empieza a hacer su vida, a tener otras obligaciones; nosotros mismos somos hoy padres de familia, tenemos otras preocupaciones, pero es algo natural que hay que entender y atender. En la vida van cambiando las prioridades, y empezás a entender las cosas desde otro lado. A veces voy a ver tocar a mi hijo mayor, que ya tiene su banda y está haciendo su camino”, cuenta Subirá como para poner en perspectiva el cambio del que habla durante un rato.

Ese cambio puede hacer que algunos himnos de Bersuit se resignifiquen. Sin embargo, el tiempo les ha hecho entender que aunque pasen las modas, los políticos y los problemas, hay cosas que no cambian, y los temas del Libertinaje, el disco que ya tiene 20 años, hablan del mundo de hoy con total claridad. ¿O acaso no se siente, por todos lados, que se viene el estallido?

“Hace 20 años nos sorprendió que muchas de nuestras canciones tuvieran tanto recorrido en América Latina, porque muchas veces hablaban de personajes con nombre propio”, repasa Subirá. “Sin embargo, después comprendimos que cambiando algún nombre, las situaciones se repetían en todos lados, entonces ‘Sr. Cobranza’ o ‘Se viene’, tuvieron mucha fuerza en muchos lugares, muy lejos de nuestra tierra”.

Para Subirá, el cambio en el significado de las composiciones es evidente. Hace algunos años, dice, esos temas y otros del repertorio, parecían “fuera de contexto, como que habían perdido sentido”. “Y hoy, que muchas circunstancias se repiten, que estamos otra vez al borde de revivir cosas que nadie hubiera querido que pasaran, estamos otra vez al borde del estallido. Entonces estas canciones otra vez están hablando de lo que pasó, que está flotando otra vez”.

Subirá también quiere decir esas cosas, que están flotando, de otra manera, y por eso proyecta nuevas canciones y nuevas lecturas para viejas y repetidas situaciones. Sin embargo, no quiere ser ni repetitivo ni oportunista, y por eso, el festejo de los 30 años tendrá gusto a vieja música de rebelión, todavía viva.