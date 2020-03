Del "bellaqueo" a "frontear", un diccionario para escuchar el nuevo disco de Bad Bunny

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El puertorriqueño Bad Bunny es una de las figuras de la música urbana desde hace rato. Considerado el trapero latino por excelencia, tras el éxito de sus singles y del disco X100PRE, el cantante lanzó el 29 de febrero y casi que de sorpresa, su segundo disco solista, YHLQMDLG, sigla que resume la frase "Yo hago lo que me da la gana".

El disco recibió críticas favorables y el respaldo de un público que respalda su gran éxito, y llenó las plataformas de reggaetones bailables y letras polémicas, que se dividen entre el romance, el despecho y la misoginia. Y en esas canciones, entre las que hay varias colaboraciones, Bad Bunny cuela un montón de palabras de su lenguaje coloquial, poco conocidas aquí y seguramente en otros países hispanos.

Bellaco, bellaquear y sus conjugaciones aparecen en la mayoría de las canciones del álbum nuevo, así como distintas variantes de "chingar". Pero no son las únicas expresiones llamativas. Acá, un repaso a modo de diccionario para entender qué canta Bad Bunny, el chico del momento.

"Bellaco" y las variantes de "bellaquear"

"Seguimo' envuelto' en la bellaquera, ey / Ey, la noche entera / Eso de enamorarse no e' pa' cualquiera", canta Bad Bunny en el tema "La santa", que comparte con Daddy Yankee. "Mai', tú sigue bellaqueando que mi flow nunca se expira (Ey) / Quiere bellaqueo, me dice' que te dejaste, yo no lo creo", dice también en "Qué malo".



"Una vez", "Safaera" o "25/8" son otros de los temas en los que aparecen variantes de este término en el nuevo disco de Bad Bunny. ¿Pero qué quiere decir cada vez que refiere a esa palabra?



Aunque bellaco implica que alguien es malo, desagradable, mentiroso, en Puerto Rico -y desde ese lugar hay que entender las letras de Bad Bunny- un bellaco es alguien que está siempre excitado, cachondo. Se le dice "bellaquera" justamente a la excitación sexual, y "bellaquear" implica provocar, estimular sexualmente a otra persona (de ahí que se cante, por ejemplo, que "ella se pone bellaquita").

"Safaera"

"Safaera", una colaboración con Jowell, Randy y Ñengo Flow, es hasta ahora una de las canciones más comentadas del álbum. Y acá prima, para la definición, el sentido común, porque "safaera" viene de estar o ser un zafado, de desentenderse de lo establecido o esperado para ser libre.



Aunque en el caso de estos versos, que están dedicados a una mujer de figura descomunal que provoca la expresión "diablo', qué safaera", se lo podría interpretar como algo fuera de serie, similar al "qué locura" que usamos al menos en el Río de la Plata.

"Pichar"

"Ante' tú me pichaba' (Tú me pichaba') / Ahora yo picheo (Hmm, nah) / Antes tú no quería' (No quería') / Ahora yo no quiero (Hmm, no) / Ante' tú me pichaba' (-chaba') / Ahora yo picheo (Jaja) / Antes tú no quería' (Ey) / Ahora yo no quiero / No, tranqui", dice "Yo perreo sola", un featuring con Nesi que es parte de YHLQMDLG.



El verbo aparece en otros temas y aunque en lenguaje coloquial, en muchas partes de América del Sur es una palabra vinculada a lo sexual, en Puerto Rico no es el caso. Allí y por tanto para Bad Bunny, pichar implica ignorar a alguien. Básicamente este tema habla de que antes ella (Nesi, para el caso) era ignorada, y ahora le toca a él recibir esa indiferencia. Es lo más cercano a un gesto de empoderamiento femenino en el álbum del boricua, aunque "Bichiyal" puede tener una lectura hacia ese lado.

"Chingar"

Si se hiciera un escaneo milimétrico de las letras del último disco de Bad Bunny, es posible que el verbo "chingar" en todas sus variantes, sea el más mencionado por el puertorriqueño. La mayoría ya lo sabrá, pero chingar es básicamente tener relaciones sexuales. Y sí, el trap y el reggaetón hablan muchísimo, pero muchísimo de eso.

"Bichiyal" y "chambol"

"Bichiyal" es el nombre de otra canción del disco, y ha llamado tanto la atención que ameritó un hilo de Twitter para explicar el origen de un término despectivo propio del slang puertorriqueño. Habla de una mujer arrogante y posiblemente de clase baja (o fue de clase baja).

Amigues, come gather, "bichiyal" es un término que requiere mucha experiencia para entender. Abro hilo: — Frances Solá-Santiago (@frances_sola) March 2, 2020

Aparte, en la canción "En a tu merced" aparece el término "chambol" -"por ti les picheo, las tengo en hold (en hold) / Y yo detrás de ti, como un chambol"-, que posiblemente es una deformación de "chambón", es decir, de torpe, de poco habilidoso. Aplica bien a la letra.

"Roncarse" y "frontear"

Todos sabemos qué quiere decir "roncar", pero en las canciones nuevas de Bad Bunny, lo que aparece mucho son expresiones como "me roncaste". "Me roncaste de salvaje, de Amazona", "no me ronquen" o "se pasan roncándome" son algunas de las frases que suelta en este álbum, y que refieren a alguien que presume de algo. Es decir, "me roncaste de salvaje" sería algo como "te jactaste de que eras salvaje, Amazona".



En cuanto a "frontear", tiene que ver con ir a provocar con prepotencia, con desafiar, con ir de frente pero en actitud combativa. "Si me da con frontear, no me soporto", por ejemplo, es lo que canta Bad Bunny en "25/8".

"Guerrial", "maleanteo", "jevo", "guaye" y más

Para cerrar, algunas otras expresiones llamativas o desconocidas por aquí, que aparecen en el disco aunque con menos frecuencia.



"Guerrial", como en el caso de "chambol" y "chambón", es una deformación de "guerrear", que implica tener una actitud rebelde contra algo.

"Maleanteo" no tiene que ver con una forma de ser medio maleante, directamente. Si bien viene de ahí, se le dice "maleanteo" o "malienteo" a un tipo de canción dentro del género urbano o reggaetón, el tipo de canción que habla de la calle, en plan más gangsta.



En "Qué malo", por ejemplo, Bad Bunny canta "Si tú ere' una diabla en busca 'e perreo / Yo soy loco con tu piel, tú ere' loca con mi maleanteo".

"Jevo", que aparece en la letra de "Ignorantes", es una expresión vulgar que se usa para referirse a la pareja -sea temporal o no- de alguien, por eso el boricua dice en el tema mencionado que: "Nadie me da besito' pa' que me levante / Espero que el perrito los jevo' te espante (Eh, eh, eh)".

Sobre "guaye", que también aparece en "25/8" -"A mí me gusta la calle / 25/8 ready, no te guaye'"-, hay varias acepciones, pero en Puerto Rico "guayar" significa emborracharse (aunque en el reggaetón en general, también se lo usa para un baile pegados). Y por último hay que referirse a "P FKN R", la canción más puertorriqueña del disco y llena de slang boricua.

Allí aparecen "josear", que significa ganarse la vida; "dunkear" que tiene que ver con la clavada o volcada del básquetbol; "juquear" que significa drogarse, "puya" que implica decir algo indirectamente -"mucha puya y no se animan a tirar", dice la letra- y "periqueros", que son los consumidores de cocaína. Y ahora sí, está listo para ir, reescuchar y entender qué canta Bad Bunny cuando dispara versos sobre unas bases irresistibles.