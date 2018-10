Escuchá a Becky G en una faceta poco conocida: la balada

No suena ni reguetón ni trap, la base es una guitarra acústica, pero la voz, la voz femenina, es conocida. Es Becky G, quien para desconcertar a los que la siguen desde "Mayores", ahora apareció cantando una balada junto al cantante y compositor mexicano Joss Favela.

La canción es "Pienso en ti" y ya cuenta con videoclip oficial en Youtube, que a poco más de 10 horas de subido, cuenta con más de 50 mil reproducciones. La estética del videoclip, como la canción, prescinde de todo adorno; está rodado en una finca entre escena de fogón y algunas imágenes en los corrales.

La canción gustó a los seguidores de Becky G, que han dejado saber sus opiniones en el Instagram de la cantante y en los comentarios de Youtube.

Aunque pueda parecer una completa novedad, no es la primera balada en su carrera. En 2013, Becky G sacó el EP Play It Again y había un tema que tendía más a balada, "Lovin' What You Do".