Los Barenboim, la banda detrás de las canciones de "Re loca"

En su cuenta de Facebook, el grupo argentino Los Barenboim publicó: "Los Barenboim estamos segundos en la lista de los temas más compartidos en la República Argentina. Estamos por arriba de gente como Drake, Twenty One Pilots y Ariana Grande o Luisito Rey o Bad Bunny ¡Incluso de Shakira con Maluma! O sea, la canción ["Un día perfecto"] debe ser linda".

El lugar en ese ranking de Spotify ("Top 50 de las más virales de Argentina"), se debe a la música que el grupo hizo para la película argentina Re loca, protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro.

"Un día nos encontramos con el productor Sebastián Aloi, que nos contó que quería incluir un par de temas en la película Re loca, de Natalia Oreiro. Y le dijimos que si nos gustaban las hacíamos con Los Barenboim", contó a La Nación Rusky, líder de la banda y productor discográfico del indie.

"Nos contó lo que quería y terminó ocurriendo. Ahora nos causa gracia que se viralice de esta manera", dijo.

Las canciones que sumaron a la banda de sonido son "Tiritando", de Nono Pugliese, que hace décadas hizo famosa Donald, y "Un día perfecto", de Manuel Moretti, que es uno de los mayores hits del grupo Estelares.

Como la historia del film refiere al empoderamiento femenino, Los Barenboim decidieron que el tema lo tenía que cantar una mujer, por eso buscaron a Belén Conte. "La película ya estaba lista. Nosotros tuvimos que hacer la versión y grabarla 15 días antes del estreno. Fue un estresazo. Pero estamos contentos con cómo quedó", asegura Aloi.

No es la primera vez que el grupo llega a la pantalla. Hace varios años grabó una versión en castellano del tema "Hungry Like The Wolf", de Duran Duran, que se llamó "Hambriento como vos". El disco llegó a manos de un productor mexicano, que un día los llamó para pedirles autorización para que se incluyera en la banda de sonido de la película de Netflix True Memoirs of an International Assassin.

El proyecto de este colectivo de artistas que apuesta al postpop tiene un nuevo nicho en el cine. Quizás reincida en la pantalla grande, con la próxima película de la productora que realizó Re loca.