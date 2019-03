Las Bangles y el poder curativo de bailar como un egipcio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es difícil resistirse a un disco que comienza con “Manic Monday”, una de esas canciones que sintetizan un tiempo en la vida de toda una generación. Eran las Bangles, un cuarteto de muchachas de Los Angeles que tenían una carrera breve pero eficiente en el circuito hoy olvidado (y ya entonces poco conocido) del paisley underground, una combinación de invasión británica, psicodelia y The Byrds. Acaba de editarse, precisamente, 3x4 (está en Spotify), un recopilatorio que reune a las Bangles,The Dream Syndicate, Rain Parade y The Three O’Clock, las cuatro bandas principales del subgénero.

Eso deja clarísimo que Different Light, el disco que sacó a Bangles de ese circuito, apenas roza cierto salvajismo anterior, aquí sustituido por un pop para las masas. Eso no es en desmedro de nada porque este disco está muy bueno.

Vea el video de "Walk Like an Egyptian"

Quizás sea por las canciones ajenas. “Manic Monday” es una composición que Prince escribió para ellas, “September Gurls” es de los Big Star, “If She Knew What You Want” de Jules Shear e incluso el otro exitazo del disco, “Walk Like An Egyptian” es de Liam Stemberg. Pero ese es un detalle.

Todo esta bañado por unas preciosas melodías vocales (que vienen de los Beach Boys), guitarras tirando a sedadas pero eficaces y una producción de David Khane que consigue lo que se propone.

Y además, Different Light enseña que “bailar como un egipcio” quizás sea la solución a tantos problemas. Solo es cuestión de probar.