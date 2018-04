Las bandas que definen el nuevo rock argentino

Usted Señalemelo corta el ensayo para que el baterista Lucca Beguerie atienda la llamada de El País. De fondo, al rato, alguien canta lo que parece ser el verso inicial de “Amor profundo” en versión de Jaime Roos, un toque uruguayo que sirve para que el teléfono pase a manos de Juan Saieg, el cantante y hermano de Simón Saieg, o Simón Poxyran, líder de Perras on the Beach. Las dos bandas encabezan, con acento mendocino, la transformación del rock argentino con desparpajo e ingenio, y hoy vienen a demostrar que todo el ruido que están haciendo del otro lado del río tiene justificación. Esta noche, tocan por primera vez en La Trastienda desde las 21.00, y quedan las últimas entradas en venta en Red UTS, desde 650 pesos.

Usted Señalemelo y Perras on the Beach nacieron casi que de una misma semilla, pero se convirtieron en plantas diferentes. A la primera la integran Juan Saieg, Lucca Beguerie y Gabriel Orozco (aunque hoy se presenta con versión ampliada), y su pop sofisticado es de lo más fresco que ha llegado de Argentina en mucho, mucho tiempo.

Si bien han aparecido cosas tan interesantes como Él Mató a un Policía Motorizado o Los Espíritus, el trío mendocino hace una apuesta compleja que delata horas de estudio y de trabajo al detalle, para llegar a algo que más que a Soda Stereo —la referencia que más aparece entre la prensa—, se acerca a los mundos más interesantes creados por Gustavo Cerati. Pero también hay un aire más cosmopolita que puede linkearse con el rock mexicano de Zoé o, en solitario, de León Larregui.

Y de la segunda fueron parte Saieg, Beguerie y Orozco, más conocido como Cocó, hasta que tuvieron que bajarse. Allí, Simón Poxyran, que en realidad se apellida Saieg y es hermano de Juan, aprovechó para sacar un disco solista (fue cuando vino al Montevideo Sound City), pero después de atravesar la transición, reconstruyó un proyecto igual de auténtico, pero que no tiene nada que ver con Usted Señalemelo más allá de la energía adolescente y la libertad.

"Ramona", del único disco -hasta ahora- de Perras on the Beach

Con Perras, Poxyran apuesta a un plan más confesional —visceral— en sus letras, y a un sonido más austero y lo-fi. Él es el personaje central de esta movida que se ha bautizado como “manso indie”, título que por supuesto critica, con un discurso que de tan natural para un chico de su edad (apenas pasa los 20), se vuelve provocador para el resto de la sociedad. Pero es su honestidad la que cautiva a más de una generación.

Todo lo que él pone de carisma y excentricidad, Usted Señalemelo (sin tilde, para que cada uno lo acentúe como quiere, aclaran en redes) lo pone de inquietud y de búsqueda. Y II, su último disco —que está nominado a los Gardel en la categoría mejor álbum de rock-pop alternativo— parece ser apenas una muestra de lo que está por venir.

“Siempre tienden a comparar, a buscar algo de lo que hubo en algún momento y pasa en todos los aspectos. Le pasa a Messi con Maradona”, dice Lucca Beguerie sobre las comparaciones que recaen sobre Usted Señalemelo. “Y capaz sí venimos a llenar ese vacío a nivel generacional; por ahí es fuerte lo que pasa con nosotros, pero es eso, que representa mucho a nuestra generación, y eso pasó en su momento con Soda Stereo y después no pasó. Pasó en los noventa con Babasónicos o los Illya Kuryaki, pero después dejó de pasar en Argentina”.

Beguerie es el único de los Usted Señalemelo que ya vino a Uruguay; pero Juan Saieg escuchó a Eduardo Mateo desde niño, y también se sabía las canciones del disco Rubenrá de Ruben Rada, por lo que hay un vínculo más cercano. Así lo cuenta su hermano, Simón Poxyran, que dice que por su parte “re flasheaba” con Cuarteto de Nos. Con su banda, Simón se ha subido al escenario usando ropa de mujer, un look que evoca a aquellos primeros atuendos del Cuarteto, que él desconoce.

Poxyran dice que con Perras on the Beach está en un momento en que “siento que ya pasó todo, pero a la vez todavía no pasó nada”, y muy entusiasmado con un disco que está por venir y que, a diferencia del primero, fue mucho más tomado en serio. Sin embargo, no se toma de la misma manera su trascendencia, y dice que “poner a alguien adelante de todos es reboludo”, corriéndose del lugar de referente. “Yo soy yo, qué sé yo”, dice con una risa.

Pero juntos, Perras on the Beach y Usted Señalemelo son un combo explosivo, y una esperanza.