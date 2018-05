Una banda tributo que demuestra su vigencia

Hace 20 años cuatro amigos decidieron hacer una banda tributo a Queen. El resultado es Dios Salve a la Reina, agrupación catalogada por la revista Rolling Stone como la mejor banda tributo de la historia.



Quien los ha visto en vivo sabe que es un elogio que no le queda grande a este cuarteto de argentinos que se ha presentado en medio mundo y el viernes llega a Enjoy Punta del Este (ver más abajo).



En Montevideo se han presentado en repetidas ocasiones, la última fue el año pasado en el Teatro Metro donde hicieron vibrar al público gracias a una estética cuidada, un gran repertorio y la potencia de su vocalista (Pablo Padín) que hace pensar que Freddie Mercury sigue vivo y sobre todo, vigente.



El País habló con Matías Albornoz, baterista de la agrupación y recién llegado de Japón, donde Dios Salve a la Reina brindó cuatro conciertos en la capital nipona. “Fue espectacular” recuerda Albornoz, y agrega que “fue una experiencia increíble por lo que significó Queen allá y lo que significa para nosotros ir a un continente tan lejano”, dijo.



Dios Salve a la Reina interpreta "Somebody to Love" en Chile

Sobre el recital que brindarán en Enjoy Punta del Este, Albornoz cuenta que tomaron como base el show que Queen brindó en Wembley en 1986, tal vez el más emblemático de la banda, “y le sumamos algunos temas que no se interpretaron allí como “Somebody to Love”, “Don’t Stop me Now” o “Show Must Go On”, y a la gente le gusta escucharlos”, adelanta Albornoz.



Y además de los hits más conocidos de la banda inglesa, Dios Salve a la Reina también interpretará algunas perlitas “para los que son fanáticos de Queen que quieren escuchar alguna rareza”. Así, entre esas canciones poco conocidas interpretarán “The Millionaire Waltz” o “Teo Torriatte (Let us Cling Together)”. Sobre esta última, que tiene una estrofa en japonés, Albornoz dice que la armaron para el concierto en Japón “y la terminamos agregando al repertorio porque era una oportunidad única y queda muy bien”, dice. Así, de esas perlitas y los clásicos estará repleto este concierto que darán en Enjoy Punta del Este esta agrupación que se encuentra celebrando dos décadas dedicados a la música.



“Por ahí no te das cuenta que pasaron 20 años, pero es toda una vida”, dice Albornoz quien recuerda que comenzaron muy jóvenes. “Hoy en día lo vivimos con felicidad por llegar a varios países que eran un sueño, y se han logrado”, dice.



Sobre la vigencia de Queen, Albornoz entiende que es un fenómeno que no se puede explicar. “Es una música que no pasa de moda y siempre se escucha alguna canción en la radio. Y gracias al público joven que nos viene a ver, esta música se va transmitiendo a las nuevas generaciones”.

Horario y precio del recital

La función que brindará la banda argentina Dios Salve a la Reina será el viernes 1° de junio a las 22.00 en el Salón Punta del Este del hotel Enjoy Punta del Este. Las entradas se adquieren por Red Uts y en boletería del hotel y los precios van desde los 18 dólares para el sector D, que será el más alejado del escenario, a los 99 dólares para el sector A. Todas las entradas son numeradas.