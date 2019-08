La banda coreana BTS anunció su retirada temporal de los escenarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La banda surcoreana de K-Pop BTS anunció que se tomará un descanso "a largo plazo" luego de batir récords de ventas y de una extensa gira que los ha llevado por escenarios de todo el mundo en los últimos dos años, según anunció su agencia, Big Hit.



El hiato de los escenarios supondrá "las primeras vacaciones oficiales a largo plazo" desde el debut de la banda en 2013, señaló a través de las redes sociales la agencia, que no precisó la duración que tendrá este descanso.



[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

Este período de inactividad "dará tiempo a los miembros de BTS, que han trabajado ininterrumpidamente desde su debut, de modo que puedan regresar renovados como músicos y como creadores", señalaron.



"También les dejará tiempo a ellos mismos para disfrutar la vida como chicos veinteañeros ordinarios", añadió la agencia.



Recientemente, el grupo se convirtió en la primero en publicar tres discos en el números uno en la lista Billboard 200 en menos de dos años, un logro que hasta entonces sólo tenían The Beatles.



En abril publicaron "Boy With Luv", el primer adelanto de su disco Map Of the Soul: Persona, que rompió el récord al video más visto en YouTube en 24 horas al haber logrado 78 millones de reproducciones. A su vez, en menos de 72 horas, la canción se convirtió en el video de YouTube que más rápido alcanzó las 100 millones de reproducciones.



Durante los últimos dos años, el grupo compuesto por siete integrantes ha ofrecido conciertos en escenarios de ciudades de todo el mundo, y su última actuación tuvo lugar ayer en un festival en Seúl.