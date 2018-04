J Balvin sigue experimentando con el reggaetón, mientras colabora con Cardi B

J Balvin es uno de los reggaetoneros más interesantes del último tiempo. Distanciado del reggaetón más convencional que propone, por ejemplo, Daddy Yankee, y tampoco inmerso en el trap que explota Bad Bunny, suele sumar elementos de todas las variantes de su estilo madre, para hacer cosas que de alguna u otra forma, llamen la atención.

No siempre lo logra y no siempre gusta, pero Balvin, que este año sacará nuevo disco, insiste. Su último lanzamiento había sido "Ahora", pero antes había editado una rareza llamada "Machika"; y también está su colaboración con Nicky Jam en "X (Equis)".

RELACIONADAS Nicky Jam y J. Balvin baten récord de reproducciones en YouTube Nicky Jam y J. Balvin baten récord de reproducciones en YouTube Video Nicky Jam y J. Balvin baten récord de reproducciones en YouTube

Hoy, Balvin lanzó "Ambiente", adelanto de Vibras, en el que juega con los tiempos y los ritmos, mientras canta una historia romántica y sensual, porque por más búsqueda sonora que pueda haber, en el reggaetón parece que no se puede hablar de mucho más que del amor.

En paralelo, la rapera Cardi B lanzó Invasion of Privacy, su nuevo disco, en el que incluye un tema con influencias latinas, "I Like It", que comparte con Balvin y también con Bad Bunny, que vuelve a Uruguay en mayo y se presentará en el Teatro de Verano.