"Bailotéame", el nuevo sencillo de Agustín Casanova como solista

Agustín Casanova no para. Ser Dante en Simona, la telenovela del 13 que no llegó a Uruguay, donde toma cada día más protagonismo, no le quita tiempo para seguir con la música y ahora ha lanzado su segundo tema como solita.

"Bailotéame" es el nuevo sencillo del ex-chico Márama. Fue escrito por Abraham Mateo, Mau y Ricky Montaner, quienes además participaron en la grabación y el video de la canción.

Ya con "Ando buscando", el primer single como solista que lanzó hace un mes con Chyno Miranda, Casanova se alejó de la cumbia pop y fue derecho al reggaetón. Con "Bailotándome" se reafirmó en el género urbano que demuestra que el chico quiere conquistar el mercado latinoamericano.

Lo que sí, Casanova se sigue manteniendo del lado de la música bailable y "Bailotéame" tiene esa esencia, sin perder el tono romántico de sus letras.

La canción la grabaron en Miami, pero las imágenes del video fueron rodadas en Ciudad Vieja, Montevideo.