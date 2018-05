Para bailar bajo una bola disco

Cuando el grupo sueco ABBA estaba por lanzar su sexto disco, la música disco había llegado para quedarse. Y ellos decidieron ser parte de esa movida también.



El resultado es Voluez-vous, un disco donde los ritmos de la música disco, con sus influencias del rhythm and blues, soul y el funk, están muy presentes desde su primera canción “As good as new”, como también en “The King Has Lost His Crown” y “If It Wasn’t For The Nights”.



Video de la canción "Voulez-Vous" del grupo ABBA

Claro que como en todo disco de ABBA, éste está plagado de canciones bailables, a esta altura clásicos infaltables en cualquier fiesta de la nostalgia como la canción que da título al disco, “Voulez-vous”, también “Does your mother know” y “Gime! Gime! Gime! (a Man After Midnight)”, que a esta altura se encuentran en el cánon de los grandes éxitos de la agrupación.

Claro que también están presentes en Voulez-Vous aquellas baladas que Anni-Frid y Agnetha potenciaban con sus angelicales voces como “Chiquitita” y “I have a dream”.



Este año, después de varias décadas alejados de los escenarios,el cuarteto ABBA anunció que lanzaría nuevas canciones, noticia que fue bien recibida por un ejército de seguidores que soñaron con este momento durante tantos años. “No tenemos nada que demostrar” dijo Anderson sobre estas nuevas canciones que lanzarán este año, y lo cierto es que no lo tienen. Solo basta escuchar este disco para entenderlo.