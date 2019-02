Los Bafta aportan otra pista de para dónde puede ir el Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como la Vuelta Ciclista, el camino de la temporada de premios está llena de etapas que van acercando al premio mayor: la noche de los Oscar. Hoy llegó el día de uno de las etapas más importantes porque se entregan los Bafta, los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Aunque no hay nada más impredecible que la votación de un Oscar, no sin cierta razón, los premios británicos han sido vistos como un anuncio de por dónde irán los tiros. El año pasado, por ejemplo, ambas ceremonias repitieron ganadores en todas las categorías actorales: Frances McDormand, Gary Oldman, Allison Janney y Sam Rockwell. También duplicó Guillermo del Toro por La forma del agua, aunque a mejor película la academia británica se volcó para el lado de Tres anuncios para un crimen.

Este año, las cinco películas nominadas al premios mayor de los Bafta están incluidas en las ocho que aspiran a mejor película en los Oscar: La favorita, Roma, Nace una estrella, El infiltrado en el KKKlan y Green Book: amistad sin fronteras.

Sin embargo, quizás por cuestiones localistas, la película que llega hoy a la noche con más nominaciones es La favorita, la del griego Yorgos Lanthimos sobre intrigas de palacio en el siglo XVIII, que tiene aspiraciones en 12 categorías. A los Oscar va por 10, la misma cantidad que Roma de Alfonso Cuarón, que en los Bafta va por cinco.

La favorita es una comedia rara sobre el vínculo de la Reina Ana con dos mujeres que se disputan sus favores. Sus tres actrices (Olivia Colman, Rachel Weisz) están nominadas al Bafta y al Oscar.



Hoy a la noche, Colman compite a mejor actriz principal con Lady Gaga por Nace una estrella Glenn Close por La esposa, Viola Davis por Viudas y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me?. Davis no está nominada al Oscar, donde su lugar lo ocupa Yalitza Aparicio, la debutante protagonista de Roma.

La misma correspondencia se da en las categorías a mejor director donde en los Bafta compiten Lanthimos, Cuarón, Spike Lee por El infiltrado en el KKKlan, el polaco Pawel Pawlikowski por Cold War y Bradley Cooper por Nace una estrella; Cooper sorprendente fue dejado de lado en el Oscar por Adam McKay, el director de El vicepresidente. El Globo de oro fue para Cuarón.

La otra gran nominada a los Bafta es Bohemian Rhapsody, la biopic sobre Freddie Mercury que tiene siete nominaciones y llega con el Globo de Oro a mejor drama y con Rami Malek acumulando condecoraciones por su composición del fallecido cantante.



La ceremonia de los Bafta es hoy a la noche en el Royal Albert Hall londinense.

Camino al Oscar

A medida que se acerca el Oscar (se entregan el domingo 24) y la temporada de premios va mostrando sus cartas, todo indica que la competencia a mejor película en la ceremonia del 24 de febrero parecería estar dividida entre Roma y, sorpresivamente, Green Book, que, después de ganar el Globo de Oro a mejor comedia y el premio principal del sindicato de productores, se convirtió en una competidora a tener en cuenta.



Roma y Green Book representan dos formas de encarar el cine. La primera es una película en blanco y negro, hablada en español y mixteco sobre los recuerdos infantiles de Cuarón. La otra es una comedia agradable sobre el vínculo entre un pianista negro y su chófer italoamericano en la década de 1960 que ha sido acusada de facilista y ha recibido críticas mezcladas.

En el Oscar, igual, aún no hay nada definido más allá de las nominaciones. Los miembros de la Academia (unos 7.500) aún no han enviado sus votaciones por lo que los Bafta pueden inclinar la balanza para algún lado.



Y así, la temporada de premios avanza. Puede jugar si quiere: todas las principales películas se pueden ver en la cartelera local.