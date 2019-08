Los Backstreet Boys llegarán por primera vez a Uruguay en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Backstreet Boys se presentarán por primera vez en Uruguay en 2020, según informó ayer Telemundo y pudo confirmar El País. El anuncio oficial todavía no ha sido realizado, y se espera que suceda en unos días.

El show de la boy band será en marzo en el Antel Arena. La fecha manejada por Telemundo es, en concreto, la del 8 de marzo, pero como aún no es oficial, no se conoce nada respecto a los costos de las entradas y la venta.

La gira, de la que de momento no hay más detalles, llevaría al quinteto pop por lo menos a Chile, Colombia y Costa Rica, según han publicado en las últimas horas distintos medios de esos países. La banda ya había adelantado algo de este tour en febrero, cuando estuvo en Chile para participar del Festival de Viña del Mar y, en conferencia, adelantó los planes para volver a América del Sur con su show.

En la web oficial de los Backstreet Boys, las fechas del DNA Tour confirmadas llegan hasta noviembre e incluyen varias ciudades estadounidenses y unos cuantos países asiáticos.

Los Backstreet Boys, una creación del productor Lou Pearlman, un estafador que murió hace tres años en la prisión, entraron en actividad en la primera mitad de la década de 1990, y fueron un éxito inmediato. Canciones como "Everybody" o "I Want It That Way" marcaron a quienes por entonces eran niños y adolescentes, tratando de ensayar sus coreografías frente a la televisión.

Desde entonces y hasta ahora, aunque la popularidad ha bajado, se han mantenido activos y trabajando. Hubo idas y vueltas de integrantes, discos y shows y documentales, y hasta denuncias de violación que recayeron sobre el cantante Nick Carter.

El último año, los muchachos que ya están en sus 40 años, han estado celebrando el 25° aniversario de la banda y la salida de un nuevo disco, DNA, que es el que andan presentando por el mundo y con el que vendrán a Montevideo en algunos meses.

En vivo, por lo que se pudo ver de shows anteriores, son solo los cinco hombres en escena (no hay banda), pantallas gigantes, gran despliegue visual y mucho cambio de vestuario. Y 25 años después, en estudio, su fórmula sigue siendo la misma: canciones pop de precisión milimétrica, coreografías (ahora menos elaboradas), armonía de voces y sonrisas lindas.