Axel habla de "La Voz", de su música y de por qué lo que más disfruta es ser papá

Es uno de los cantantes más importantes de Argentina: lo demuestran los millones de escuchas en Youtube. Desde el año pasado, Axel se ha presentado en distintos puntos de nuestro país, y su intención es completar los 19 departamentos.

Este año ya estuvo dos veces en Punta del Este y el 30 de mayo volverá al Auditorio del Sodre para presentar su tour Volver a ser (entradas por Tickantel y boletería de la sala desde 1.180 a 2.580 pesos). También brindará este concierto en Paysandú, Carmelo, Colonia y Durazno.

A 20 años de su primer disco, La clave para conquistarte, Axel afirma que siempre busca crecer y reinventarse, sin perder su esencia. “Agradecido el camino recorrido, con los errores y aciertos. Y estoy feliz como en el primer momento”, dice.

—Volvés con el Tour Volver a Ser, donde estarás acompañado con piano y guitarra.

—Es la esencia: yo con piano, guitarra, ukelele y armónica y la gente que me va pidiendo canciones. Porque tengo público que me conoce desde el año pasado, desde hace 10 años y desde mis inicios. Entonces me dicen: quiero escuchar tal canción del segundo disco. SI bien tengo un orden establecido, días atrás hice un concierto en Buenos Aires donde hice 12 canciones que no estaban planeadas. La gente pedía y en vez de 22 hice 34 canciones, y yo feliz porque disfruto mucho cantar. A mí dame un piano, una guitarra, un escenario y estoy feliz.

—Hace tres años te mudaste a la montaña, ¿qué te cambio?

—Muchísimo me cambió. La decisión fue buscando una mejor calidad de vida para estar en contacto con la naturaleza, para tomar el alimento de la huerta o directo del árbol. Con mi hija que en ese entonces tenía seis años, después del colegio íbamos a tomar mate al río. Fue buscar la seguridad, poder vivir en una casa que no tenga rejas, cortinas ni postigos. Vivo en una casa con grandes ventanas donde se ve la naturaleza y la montaña. También fue buscando un lugar con menos contaminación, es una vida más austera. Pudiendo identificar necesidad y querer,¿hace falta tener cinco autos si solo dos manejan? Fue repensar mi vida y ser más austero.

—¿Cuándo nace ese cambio en vos?

—Desde hace mucho tiempo, hacía retiros de silencio en esa zona de las sierras en Córdoba, y cada vez más mi físico estaba dando vueltas por el mundo pero mi corazón estaba ahí. Hasta que mi hija más grande comenzaba la primaria, y eso es un ancla porque no podés estar cambiándola todos los años de colegio. Y encontramos que ese lugar era el lugar indicado con la pedagogía que queríamos, con el contexto que queríamos, probamos el primer año, y después de tres años y medio estamos convencidos que nunca más viviría en una ciudad grande. Me podré mudar a España o Uruguay, pero nunca más a una gran ciudad, no es lo que necesitamos, porque conlleva una vorágine y una dinámica que ya no elegimos.

—¿Así que además de todo sos un padre comprometido?

—Es fundamental. A veces como que vemos la sociedad y decimos lo mal que está, pero lo que cambió fue lo más esencial, la familia. El nucleo más fraternal tiene que ser el hogar, entonces ahí tiene que estar la mayor contención, y si los padres están todo el tiempo girando, hay que cambiar eso. Sí, a pesar de mis viajes y mi carrera soy un padre comprometido. Cuando estoy en casa soy 100 por ciento papá. Soy el que se levanta a las seis de la mañana, el que las lleva a la escuela, les prepara la comida, soy 100 por cien papá.

—Me imagino que las madres y maestras estarán contentas de verte seguido.

—Se torna algo normal porque te conocen, y al quinto día ya no sos Axel, sos el padre de Ágada. Si bien soy un tipo genuino, ahí estoy más esencial. Estoy en jogging, y he ido de pijama a llevarlas a la escuela.

—Mucha exposición lograste el año pasado con el programa La Voz Argentina.

—Sí, a pesar de Netflix, las redes sociales y lo que ocurre, la televisión sigue siendo la televisión abierta. Y un programa de tanta calidad y calidez, como la Voz, volvió a insertarse en el hogar, en la gente donde cenando se podía disfrutar de un programa sano, con buena música, participantes sanos y buena energía. Tanto la Sole, como Tini, Ricardo y yo estuvimos felices de participar y se generó una linda energía. Y me imagino la alegría de ustedes que tuvieron al ganador.

—¿Este año volvés?

—La Voz vuelve, eso es seguro. Este mes o el que viene inician los cástings, y todavía si bien hay muchas charlas y hay una intención, veremos qué sucede. Hay que coordinar agendas de cuatro artistas, yo grabo disco este año y tengo giras por Ecuador, Colombia, México y España, es un año muy intenso y La Voz Argentina tiene una dinámica intensa. Son sesiones de 10 o 12 horas coucheando a los chicos. Es muy intenso y si bien el formato me encanta, hay que coordinar las agendas.