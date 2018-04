Avicii, uno de los DJ más famosos de los últimos tiempos, murió a los 28 años

El DJ sueco Tim Berglund, más conocido por su nombre artístico, Avicii, falleció a los 28 años, confirmó su agente de prensa y reportan ahora los medios de prensa estadounidenses.

"Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", escribió su agente Diana Baron en un comunicado que replica Billboard.

"Fue encontrado muerto en Mascate, Omán, este viernes por la tarde (hora local). La familia está devastada y pedimos a todos que respeten sus necesidades de privacidad en este momento difícil", añade el texto.

En 2016, Avicii había anunciado que se retiraba de los escenarios porque quería dedicarse a otras cosas. En ese entonces, tenía 26 años y estaba en la cima de su carrera, siendo parte de una nueva generación de DJs y productores que le dieron un nuevo empuje internacional a la electrónica.

Su mayor éxito es la canción "Wake Me Up!", que supera las mil millones de reproducciones en YouTube.

"Wake Me Up", el gran hit de Avicii

Con dos discos de estudio y una cantidad de singles y colaboraciones con otras estrellas de la música pop actual, su discografía incluyó el año pasado el EP "AVĪCI (01)", un lanzamiento que, había dicho, era parte de una serie de tres, que se daría a conocer más adelante.

Por ese trabajo, acababa de ser nominado a los premios Billboard, en la categoría de mejor álbum dance o de electrónica.

El año pasado se lanzó el documental Avicii: True Stories, que en Uruguay se pudo ver en el Movie, en el que se abordaban además de su historia y su fama, sus problemas de salud, producto del cansancio de la vida en gira a la que se había volcado en los últimos años, y del consumo de alcohol. De esos temas había hablado, en un texto publicado en Billboard, su amigo y también DJ Laidback Luke.

"En ese momento, visualicé a mi amigo, con 26 años ahora, uniéndose al famoso 'club de los 27' de los músicos y actores que murieron a esa edad. Suena horrible pero es la verdad. Estaba viendo Amy, el reciente documental sobre Amy Winehouse y de repente me di cuenta de que pasamos por alto la letra que decía 'Me intentaron llevar a rehabilitación y dije que no no no' mientras todos veíamos el espectáculo, viendo una tragedia expuesta y sin hacer nada", decía a propósito de un encuentro que había tenido con Avicii en 2015.

"Se dice a menudo que la luz más brillante arroja la sombra más oscura, así que seamos valientes, y no tengamos miedo de alejarnos de esa luz", cerraba aquella nota Luke. En ese camino estaba Avicii.

Todavía no hay noticias sobre las causas de su muerte.

Esta semana, en su página oficial de Facebook, se habían subido un par de fotos del DJ trabajando en el estudio.