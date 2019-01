Auténticos Decadentes, los portadores de la alegría que inauguraron MTV Unplugged

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El MTV Unplugged, ese en el que Nirvana mostró la crudeza de su grunge a pura guitarra acústica; ese en el que Charly García hizo algunas de las versiones más lindas que se le han escuchado en la vida, está de vuelta. Y eligió volver con el foco puesto en América Latina y de la mano de Los Auténticos Decadentes. La decisión habrá llamado la atención al principio, pero después se acomodó a pura lógica: los Decadentes tienen 32 años de carretera, una esencia punk que han adaptado a cuanto estilo musical se les ha pasado por el camino, y una batería de hits envidiable. Y por eso hicieron Fiesta nacional.

El percusionista Martín “Mosca” Lorenzo cuenta a El País que las charlas con MTV arrancaron en agosto de 2017, y que el especial se grabó en mayo de 2018. Antes hubo 36 ensayos, que permitieron modificar las canciones, rearreglarlas. Así, en Fiesta nacional hay tango, folclore bien del norte argentino, música boliviana, vallenato colombiano, folk americano y así, hasta de Europa. Es una celebración como para que se sume cualquiera.

“Y nos inspiramos en los Les Luthiers, para usar instrumentos no convencionales, como sifones de soda o las llantas de auto”, explica sobre algunas de las cosas que se ven en su puesta. “Lo que se escucha se tiene que ver, y al revés, y eso llevó mucho trabajo”, admite Lorenzo. Ahora viene la gira, y esperan llegar a Uruguay.

—La puesta en escena de su MTV Unplugged remite mucho a lo porteño. ¿Los Decadentes son los porteños más queridos del continente?



—Lo que te puedo decir es que (el especial) también tiene que ver con el Río de la Plata, ¿eh? Lo porteño es porteño, es acá; pero también tiene una mirada con La Bomba de Tiempo, las percusiones, el bombo y el platillo de la murga. Se entiende bien porque en Uruguay y Argentina sabemos bien de los tonos menores.

—En 32 años se ganaron el respeto de colegas y de un público muy amplio, del más cumbiero al más punk.



—Porque nosotros empezamos así. Como éramos raros, borrachines, locos de los ochenta, en los lugares donde nos podían poner —porque tocábamos cumbia y punk y ska, en un momento en que no existía tanto el multigénero— tocábamos mucho en los festipunks. Y tenemos esa raíz, nos gustan los Ramones, los Pistols. Y la actitud es rock, pero somos del Río de la Plata y eso nos diferencia.

—Hay un montón de frases de los Decadentes que tienen que ver con su propia identidad. ¿Hacer música todavía es “el deporte criollo que cura las heridas?



—Sí, siempre. La gente se va feliz de un show nuestro. No necesitamos hablar de política ni de otra cosa para cumplir nuestra meta como banda, que es hacernos cargo de darle alegría a la gente, donde sea y cómo sea. La banda se hizo para eso y nunca desviamos el rumbo.

En paralelo a la charla con Lorenzo, Jorge Serrano, una de las voces y el principal compositor de los Decadentes, dice vía WhatsApp que este MTV Unplugged “lo hemos vivido como una consagración, un reconocimiento”. “En estos 30 años hemos aprendido un montón de cosas. Hemos perdido la inocencia, que es lo que se pierde con la experiencia; y hemos adquirido la experiencia. Creo que hemos mejorado en todo sentido, y a pesar de tener una canción sobre no trabajar, cuando hace falta trabajar en lo nuestro, que es la música, realmente ponemos dedicación”, dice.

Los Auténticos Decadentes en el MTV Unplugged. Foto: Difusión

—En la relectura del repertorio para este show, se prescindió de la letra de “Vení Raquel”. ¿La revolución feminista le ha pasado factura a los Decadentes?



—Eso fue casualidad. Se decidió hacerla como si fuera una especie de marcha sin letra, por la orquestación de bronces que tenemos. Lo que me decís es algo que me hicieron notar después, pero en realidad no tiene nada que ver, y me parece que la de “Vení Raquel” es una letra bastante inocente, que habla más bien de la cobardía de los hombres que gritan de lejos. En esta canción, la que está empoderada es la mujer, y los chabones quedan como una manga de boludos, que es lo que somos.

—El tiempo probó que le aportaste una parte clave al cancionero argentino del último tiempo. ¿Qué te genera eso?



—Creo que es verdad que los Decadentes hemos aportado un montón, a varias generaciones ya, también por nuestra persistencia. Nuestras canciones se han quedado como parte de la vida de mucha gente, les guste o no les guste, por lo cual sinceramente me siento muy, pero muy orgulloso.