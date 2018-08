Así suenan los blues

No muy conocido por estos lares, Boz Scaggs es uno de los grandes cantantes de soul blanco con un prestigio que, con sus idas y venidas y sin ser nunca muy popular, ya lo tiene hace medio siglo en el negocio: su primer disco es de 1965 y su disco más importante podría ser Silk Degrees de 1976 que es puro soul blanco y jazzeado de la década de 1970 como queda bien clarito en su simple más conocido “Lowdown”. Out of the blue es la última parte de una trilogía que Scaggs ha dedicado a algunos standards y otras canciones no tan conocidas del blues. Apoyado por una banda en la que figuran pesos pesados como Charlie Sexton y Jim Keltner, dos colaboradores de Bob Dylan, el disco es un paseo por un estilo no siempre presente pero que, cuando se intepreta así, dan ganas de volver a escuchar.

Boz Scaggs

Disco: Out of the Blues

¿Está online? Sí ¿Está bueno? Sí, blues clásico en un album de covers hecho por gente que sabe.