Así suena "Your Song", un clásico de Elton John, en la voz de Lady Gaga

El viernes próximo saldrán dos nuevos discos de Elton John y su histórico compañero de trabajo, el compositor Bernie Taupin, en los que sus canciones aparecen reinterpretadas o reimaginadas por otras figuras del pop y del rock mundial, bajo supervisión del inglés, quien fue el que comunicó la noticia hace algún tiempo.

RELACIONADAS Elton John recluta a estrellas pop para dos nuevos discos de versiones By Pablo Staricco Elton John recluta a estrellas pop para dos nuevos discos de versiones Elton John recluta a estrellas pop para dos nuevos discos de versiones

Y ahora ya se puede escuchar un prometedor adelanto de Revamp, uno de estos álbumes (el otro se llamará Restoration).

El primer corte está a cargo de Lady Gaga, una de las mejores cantantes pop de la actualidad, que se encarga de releer "Your Song", un clásico de Elton John.

La versión no modifica mucho la canción original y, sustentada en un piano, suma algunos nuevos colores con arreglos de cuerdas y coros. Sin embargo, el foco está puesto en el poderoso trabajo vocal de la cantante, que se roba la atención. Ojalá marque la línea del disco.

Mary J. Blige, Alessia Cara, Miley Cyrus, Coldplay, Elton John & P!nk & Logic, Florence + The Machine, The Killers, Mumford & Sons, Q-Tip & Demi Lovato, Queens Of The Stone Age, Ed Sheeran y Sam Smith son los otros artistas que serán parte de Revamp. Y este es el tracklist:

1. “Bennie and The Jets” – Elton John, P!nk, Logic

2. “We All Fall In Love Sometimes” – Coldplay

3. “I Guess That’s Why They Call It The Blues” – Alessia Cara

4. “Candle In The Wind” – Ed Sheeran

5. “Tiny Dancer” – Florence + The Machine

6. “Someone Saved My Life Tonight” – Mumford & Sons

7. “Sorry Seems To Be The Hardest Word” – Mary J. Blige

8. “Don’t Go Breaking My Heart” – Q Tip feat. Demi Lovato (escuchala acá)

9. “Mona Lisas And Mad Hatters” – The Killers

10. “Daniel” – Sam Smith

11. “Don’t Let The Sun Go Down On Me” – Miley Cyrus

12. “Your Song” – Lady Gaga

13. “Goodbye Yellow Brick Road” – Queens of the Stone Age

Y este es el tracklist de Restoration:

1. “Rocket Man” – Little Big Town (escuchala acá)

2. “Mona Lisas And Mad Hatters” – Maren Morris

3. “Sacrifice” – Don Henley and Vince Gill

4. “Take Me To The Pilot” – Brothers Osborne

5. “My Father’s Gun” – Miranda Lambert

6. “I Want Love” – Chris Stapleton (escuchala acá)

7. “Honky Cat” – Lee Ann Womack

8. “Roy Rogers” – Kacey Musgraves

9. “Please” – Rhonda Vincent and Dolly Parton

10. “The Bitch Is Back” – Miley Cyrus

11. “Sad Songs (Say So Much)” – Dierks Bentley

12. “This Train Don’t Stop” – Rosanne Cash y Emmylou Harris

13. “Border Song” – Willie Nelson