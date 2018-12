¿Cómo saber qué artistas y canciones escuchaste más este año? Spotify te lo dice

Spotify, la plataforma de streaming de música más popular del mundo, lanzó, como ya había hecho en temporadas anteriores, el balance personalizado de 2018 para cada uno de sus usuarios premium.

A través de un enlace externo al servicio, Spotify cruza los datos de cada escucha, para elaborarle un detallado repaso de su año en cuanto al consumo de música. Allí está todo: el tiempo pasado en el servicio, las horas dedicadas al artista favorito, las canciones más reproducidas, y más.

Para conocer toda la información, hay que ingresar a Spotify Wrapped y loguearse con el usuario de Spotify. Y ahí comienza el descubrimiento que hoy se mantiene como tendencia mundial en Twitter, y como tema de conversación en distintas redes sociales.

Una vez iniciado el viaje, Spotify revela cosas como el primer tema escuchado en el año (el mío fue "Paraguay" de Socio), el primer artista "descubierto" (no sé a qué se refiere lo de descubrimiento, porque el mío fue Falta y Resto), o la cantidad de tiempo dedicado a escuchar música por esta vía. En mi caso, fueron 25.590 minutos en total, o sea unas 426.5 horas, de las cuales 43 fueron para Buenos Muchachos.

Dice Spotify que pasé 43 horas del año escuchando a los @oohuooh, y que el placer ha sido todo suyo. Aww ❤️ — Belén 4🌿 (@belenfourment) 6 de diciembre de 2018

Además, Spotify rankea artistas, canciones y géneros más escuchados en listas de cinco integrantes, ideales para ver cómo cada uno genera relaciones casi obsesivas con los discos. Los cinco temas que más escuché este año son de La síntesis O'Konor de Él Mató a un Policía Motorizado (y no me arrepiento para nada).

Y hay algunos datos de color, como la canción más antigua que escuchaste —la mía fue "My Baby Just Cares For Me" de la gran Nina Simone—, el podcast más popular entre las preferencias personales, o el signo del zodiaco (sí) predominante entre los artistas más reproducidos.

La plataforma también elabora una playlist con el Top 100, y otra igual de voluminosa que se llama "Tu Lado B" y es, a partir de los gustos de cada uno, una lista con géneros y artistas que no suelen estar entre los elegidos. Y claro, todo eso se puede compartir en redes sociales.