Un artista pop que sabe ponerse serio y exitoso

Ya van 11 discos en 30 años de carrera y Lenny Kravitz se las ha ingeniado para mantenerse de aspecto juvenil y fiel a sus principios musicales. Raise Vibration, su nuevo álbum, lo confirma.

Acá hay varios aspectos siempre comunes en sus discos. Está, por ejemplo, su omnipresencia en la producción y en la ejecución de instrumentos que, oficialmente, incluye desde la guitarra y los teclados a la marimba o un pequeño ensemble de cuerdas. Además, escribe, arregla y canta todas las canciones. Así ha sido desde aquellos Let Love Rule y Mama Said, antecedentes de un disco que también sabe ser político.

Por otro lado está el habitual sincretismo musical de Kravitz que acá pasa por todo el espectro de la música negra (y blanca también): hay soul, funk, rock, pop, electrónica y cuanto se le cruce. Kravitz nunca ha sido tímido cuando se trata de abrir nuevos territorios.

En el disco todos esos ingredientes están en sus dosis apropiadas y probablemente sea lo mejor que Kravitz, que pasó de ser un hippie a una de las grandes estrellas de la música contemporánea, ha hecho en años. Es una colección de canciones inspiradas que hablan desde clisés del rock a asuntos de mayor urgencia coyuntural.

En ese sentido, “It’s Enough”, por ejemplo, podría verse como su “What’s Going On”, la canción de Marvin Gaye que tiene mucho de diagnóstico de la década de 1970. Ahora Kravitz, con un ritmo muy Gaye (e incluso con un recitado), habla de la violencia racial, las guerras que Estados Unidos mantiene en Medio Oriente y la emergencia ambiental.

Las influencias van más allá de Marvin Gaye y hay reflejos de Prince en el electrofunk de “Who Really Are the Monsters?”, una buena canción rock en “We Can Get It All Together”, un blues sucio que deriva en canto africano (“Raise Vibration”), baladas poderosas (“Johnny Cash” sobre la muerte de su madre). Hay incluso momentos que son indiscutiblemente Kravitz como “Low”, una de las grandes canciones de este disco y donde tiene una participación especial Michael Jackson, sí, Michael Jackson.

Está bueno que Kravitz sea capaz, después de tanto tiempo, de mostrarse como un compositor vital y un productor como en los viejos tiempos. Ha sido casi como un curador de su tradición musical en todos sus discos y acá acompaña con su mejor colección de canciones en años.

Hay que perdonarle, y eso no es fácil a veces, toda esa pose de rockero fatal que pone. Pero, sí se supera eso y se recuerda qué clase de artista es, uno termina reencontrándose con un laburante de la música que tiene más talento del que se le suele adjudicar.