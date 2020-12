La artista Phoro habla de "Ritos de pasaje", un EP que conecta dos mundos musicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo no pretendía hacer un disco, pero la clásica de la cuarentena: de repente me puse a hacer canciones y de repente me encontré con un EP. No fue que lo busqué”, dice Phoro a El País en referencia a su reciente EP, Ritos de pasaje, disponible en plataformas. “Y eso me sacó un montón de peso, porque Aljibe lo saqué en 2018, el disco homónimo es de 2014, entonces sentía pila de presión en sacar Aljibe, y esa presión capaz que nubló la calidad de algunas cosas, o la honestidad o la conexión de algunas canciones. Y creo que cuando descomprimís la presión sale lo mejor, lo más honesto. En este caso me pasó”.

Phoro (el nombre artístico de la diseñadora industrial, gráfica e ilustradora Patricia Horovitz) es compositora y productora; fue una de las representantes uruguayas en el mercado español Primavera Pro del año pasado, y ganó el Graffiti 2019 a mejor álbum de música electrónica por Aljibe. Y en el área musical tiene dos vetas bien definidas: el formato banda, con el que toca los temas de sus álbumes y EP, y la música de pista que lleva sobre todo a fiestas electrónicas. Unir esos mundos era una cuenta pendiente y Ritos de pasaje es, justo, el puente que los conecta.

“Me parecía como algo obvio. ¿Por qué nunca lo uní, si es a lo que me dedico y lo que mejor sé hacer?”, explica Phoro.



Para lograr esa fusión, el mayor desafío fue hacer que el EP “se sonara todo en términos técnicos”, una búsqueda que llevó varias idas y vueltas en los procesos de mezcla y masterización. Al final, estas seis piezas componen un cuerpo “más cancionero” que sus trabajos anteriores e “intencionalmente” suena “más popero, un poco más digerible. Si bien los elementos son electrónicos, todo es bien canción-canción”.

El EP incluye “Espada”, el tema original de la película uruguaya Al morir la matiné, y “Estampida”, una colaboración nacida en cuarentena que habla de “este loop que son los días” y que hizo junto a LVZY.

El DJ y productor ha desarrollado carrera en el hip hop local y, con la necesidad de abrir nuevos mundos y expandirse, Phoro adelanta que está produciendo “un poco de hip hop y trap a mi manera. Pero tampoco quiero hacer trap puramente ni nada, sino todo pasado por mi filtro (...) Me encanta explorar y meterme en otras cosas”.

En esa línea, Phoro no siente que su proyecto sea “puramente de electrónica. Yo solo pienso que son canciones como podría ser Cat Power o Fiona Apple, salvando las grandes distancias, pero que simplemente está hecho con un medio electrónico”.