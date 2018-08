Artista lleno de grandes momentos

Recién estamos en 1972 y en los cuatro años que lleva Neil Young de carrera solista ya tiene tres obras maestras (su disco debut y homónimo, Everybody Knows This Is Nowhere y After the Gold Rush). Harvest siguió la línea de álbumes magistrales en una seguidilla que por lo menos continuaría hasta fines de la década. Young volvería a la buena senda (de la que, vamos, nunca se fue del todo) en los noventa con aquellos Freedom y Ragged Glory que lo volvieron a mostrar en buenísima forma.

Ficha Neil Young Disco Harvest Año 1972 ¿Está on line? Sí.

Pero es 1972 y Young (que sigue sacando en 2018 discos con una continuidad impresionante) edita Harvest, una prueba de su sensibilidad folk rock, una de las facetas de su carrera (la otra es la furia eléctrica de su banda, Crazy Horse). Fue el disco más vendido de su año a pesar de su marcada melancolía de midtempo que se hace notar en canciones como “Out on the Weekend”, “Harvest”, “Heart of Gold”, “Are You Ready for the Country?” o la peleadora “Alabama” que ameritó una respuesta dura de los sureños Lynyrd Skynyrd (en, claro, “Sweet Home Alabama”).

El disco está producido por Jack Nitzsche que siempre supo condensar ese aire folk-rock incluso con la inclusión de la London Symphonic Orchestra. Otros invitados del álbum son Linda Ronstandt, James Taylor y sus compañeros de ruta Crosby, Stills y Nash.

Pocos discos tan americanos, tan buenos y tan de su tiempo como Harvest. Es una maravilla.