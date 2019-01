Un artista interminable

Como cualquiera cuando se pone viejo, hace tiempo que Van Morrison se viene dedicando a lo que mejor sabe. Eso es canciones elegantes en los que combina sus antecedentes en el jazz, el blues y el rythm and blues sin ninguna estridencia. Y está bien que así sea, ante la imposibilidad de conquistar nuevos mercados (tiene 73 años y una carrera que empezó a comienzo de la década de 1960) sale a complacer a los fieles de siempre. A pesar de su estatura como compositor y cantante, The Prophet Speaks es su cuarto disco, que combina standards y nuevas canciones, en un año y medio, una productividad envidiable. Aquí acompañado por el cuarteto de Joey De Francesco, Morrison transita con su personalidad canciones de John Lee Hooker, Solomon Burke y Sam Cooke, entre otros, y muestra cuál es su estilo en composiciones propias como “Got to Go Where the Love Is”, “5AM Greenwich Mean Time”, que dejan en claro la vigencia y el entusiasmo de Morrison por su música.

Ficha Van Morrison Disco The Prophet Speaks ¿Está online? Sí ¿Está bien? Es el Morrison de siempre.