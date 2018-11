Un artesano noble del pop

Aunque el título de “El último rey del pop”, está cerca de una broma, lo cierto es que Paul Heaton puede reclamar para sí algún título nobiliario en el pop británico. Le ha aportado, en todo caso, algunas de sus canciones más reconocidas al frente de bandas como The Housemartins y la no tan conocida por estos rincones, The Beatiful South. The Last King of Pop recopila algunos momentos de una carrera que ya lleva 30 años. Así -aunque falta “Caravan of Love”, uno de sus grandes éxitos- están “Build”, “Happy Hour”, “Don’t Marry Her” y “Song for Whoever” que marcan el sendero del resto del disco. La música de Heaton abreva de muchas tradiciones británicas y por ahí hay rastros del pop de los sesenta, de country, Nick Lowe y de un sosegado northern soul, todo con una voz muy personal. Es un disco que es buena compañía.