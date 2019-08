Arnaldo Antunes: “En Brasil estamos muy asustados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el disco RSTUVXZ, Arnaldo Antunes se propuso cumplir un “viejo deseo” de poner cara a cara al rock y al samba, dos pasiones que viene cosechando desde principios de su carrera. Con la idea de proponer una constante bipolaridad, el músico brasileño celebra las diferencias de cada género a lo largo de 13 canciones, y agrega nuevos clásicos -como “A Samba”, “Medo de Ser” y “Pense Duas Vezes Antes de Esquecer”- a su repertorio solista.

Este jueves, Antunes llegará a Montevideo para presentar su último trabajo en la Sala del Museo (entradas a la venta a través de Abitab). Acompañado de Curumin (productor de RSTUVXZ, en batería, guitarra, programación y voz) y Betão Aguiar (bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica y voz), Antunes hará un repaso de sus nuevas canciones, interpretará temas de los discos que lanzó en más de 25 años de carrera solista y presentará relecturas de clásicos del samba y del rock brasileño.

La del jueves será su segunda visita a Montevideo en lo que va del año, porque en marzo se presentó en el Antel Arena junto a Tribalistas, el trío que incluye a Carlinhos Brown y Marisa Monte. En aquel recital, los brasileños repasaron los éxitos de sus dos discos y armaron una fiesta en un recinto casi agotado.

Antunes charló con El País antes del show del jueves y recordó su visita con Tribalistas, habló de su nuevo disco e hizo referencia a la situación política y social del Brasil actual, gobernado por Jair Bolsonaro.

El músico también planteó un pequeño repaso por su época con Titãs, donde cantó entre 1981 y 1992, y dio espacio a una reflexión sobre el miedo en sus letras, una temática que atraviesa toda su trayectoria de más de 35 años.

Arnaldo Antunes: "Creo que el miedo es lo que nos da coraje". Foto: Difusión

—Este jueves vas a presentar tu último disco, RSTUVXZ, en la Sala del Museo. A lo largo de las canciones jugás con la bipolaridad entre el rock y el samba. ¿Cómo surge la idea?



—Yo creo que el rock es una pasión antigua en mi vida y todos conocen mi fase más rockera en Titãs, pero el samba está presente también en mi repertorio desde que soy muy joven. Tenía un viejo deseo de hacer un disco que pueda acentuar las diferencias entre un género y otro, no una mezcla, como en el samba-rock que existe en Brasil desde hace tiempo. Por eso RSTUVXZ va alternando las caras de cada uno. Quería explorar la riqueza de la convivencia entre estas diferencias, que es algo que me parece muy importante hoy en día en un tiempo de mucha intolerancia. Las riquezas están en las diferencias, como canté muchos años atrás con Titãs en “Miseria”.

—El nuevo disco incluye “Medo do Ser”, una canción dedicada al miedo. Esta es una temática que has abordado a lo largo de tu carrera, como en “Medo”, de Titãs, y en “Dizem (Quem me Dera)”. ¿Qué importancia tiene este tema?



—Creo que el miedo es lo que nos da coraje. Siento que todos tenemos coraje porque tenemos miedo de enfrentar el miedo. Las canciones de las que has hablado, hablan de una expresión de esperanza a partir del miedo. Tanto “Miedo”, de Titãs, como “Medo de Ser”, van detrás de la intención de enfrentar el miedo y vencerlo. Esa temática me mueve la mayor parte del tiempo, y no solo para la composición, para la vida también. No se trata de dejar de tener miedo, pero sí de tenerlo para tener el coraje de enfrentarlo.

—Y el arte funciona como una herramienta para enfrentarlo.



—¡Sí! El arte es la forma en que se valoriza la potencia individual de la gente del mundo. Eso funciona frente a un mundo hostil como el que estamos viviendo actualmente.

—La letra de “Dizem (Quem me Dera)” dice: “Estamos viviendo mejor que hace 100 años, dicen”. Sin embargo, hablás de un “mundo hostil”. ¿Realmente estamos mejor que antes?



—Es que ese “dicen” es el que abre la duda. No se puede hacer una variación de una cosa tan grande como el mundo, y menos en un tiempo tan largo como 100 años. Creo que con la creación de internet y de las redes sociales, todos teníamos la esperanza de que el mundo sería mejor gracias al hecho de tener comunicación e información de todo el mundo en pocos segundos. Yo creía que eso nos traería un mundo más tolerante, más apaciguado y de más convivencia entre las diferencias. Sin embargo, ahora vemos que internet amplificó los guetos, la intolerancia y los preconceptos. Eso es aterrador. En Brasil estamos muy asustados con la amenaza a las cosas que para nosotros son preciosas: el arte, la cultura, la educación, los derechos humanos y el medio ambiente. Intentamos resistir en un contexto hostil.

—A pesar de tanta hostilidad, en el último disco de Tribalistas grabaron "Um só", donde invitaban a la unión dejando de lado las diferencias.



—Sí, y esa idea ya la mostrábamos un poco en el primer disco. Allí cantábamos: “Dentro da placenta do planeta azulzinho” (en la canción “Tribalistas”). Dábamos una imagen del planeta como algo que generaba un feto colectivo. En nuestro segundo disco continuamos afirmando esa idea y apostamos a eso. Sin embargo, vemos con mucho miedo este momento actual.

—Me acordé de “Esto no es un poema”, el manifiesto que escribiste contra Jair Bolsonaro. ¿Cómo surgió?



—Yo estaba muy aturdido por la situación a la que se estaba encaminando Brasil. Es más, creo que cada día nos sentimos más aturdidos con este gobierno. Es una situación muy difícil de vivir, y ese poema fue como un desahogo.

—Acabás de terminar tu primera gira con Tribalistas, que te trajo al Antel Arena en marzo. ¿Cómo evaluás esa experiencia?



—Toda la gira con Tribalistas fue muy preciosa porque nunca lo habíamos hecho. Salimos de gira por todo Brasil y luego fuimos a Europa y a Estados Unidos. En América Latina hicimos Montevideo y Buenos Aires. Fue muy emocionante poder estar con Carlinhos (Brown) y Marisa (Monte) en el escenario cantando nuestras canciones y haciendo nuestras performances. Para mí es una experiencia inolvidable. También ha sido maravilloso estar en Uruguay porque para mí es uno de los públicos más calurosos del mundo.

Arnaldo Antunes: "ha sido maravilloso estar en Uruguay porque para mí es uno de los públicos más calurosos del mundo.". Foto: Difusión

—En una entrevista dijiste que cuando estás en el escenario te transformás en otro Arnaldo Antunes. ¿Qué sensación te produce dar recitales?



—Es la cosa que más me gusta hacer. Hacer conciertos es muy intenso y realmente me siento incorporado por otro Arnaldo que es totalmente diferente ahora. Es como que bajara un santo y no hay ningún personaje. Siento que soy integralmente yo cuando estoy en el escenario. Cuando paso mucho tiempo sin hacer conciertos, empiezo a caminar por las paredes y me siento inquieto (se ríe). Necesito estar en un escenario.

—¿Qué podrías adelantar del recital del jueves?



—En el concierto voy a presentar no solo las canciones del disco. También hay varias sambas y canciones de rock que compuse durante mi carrera, como “Alegría”, “Talismán” y “Fora de si”. A veces hay sambas convertidas en rock y rock convertidos en samba, como el caso de “Exagerado” de Cazuza. También voy a cantar dos o tres canciones de mi época de Titãs. Estoy muy feliz de volver a Montevideo, espero que sea una fiesta.