Ariana Grande y Taylor Swift lideran las nominaciones a los premios MTV

Con 10 nominaciones cada una, Ariana Grande y Taylor Swift lideran las candidaturas a los premios MTV Video Music Awards.

Cerquita, con nueve, quedó la cantante Billie Eilish, mientras Lin Nas X alcanzó ocho candidaturas. Además, ambos artistas comparten nominaciones a video del año, artista nuevo y mejor dirección de video.

La cantante Halsey le sigue con seis, mientras que Shawn Mendes obtuvo cinco; Camila Cabello, Cardi B, J Balvin, The Jonas Brothers y el conjunto de KPop, BTS obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.

Este año, los premios MTV VMA también vienen con novedades, ya que se suman las categorías de Mejor K-pop (demostrando el poder y seguidores que está teniendo este género de Corea del Sur), y video para el bien.

"Ha sido un año increíble en la música y este grupo de nominados refleja perfectamente el rico panorama de la música pop", dijo Bruce Gillmer, director de música y talento musical de Viacom y jefe de MTV International, en un comunicado. "No podemos esperar a ver el resultado, una vez que los fanáticos pesen. ¡Será una noche increíble e inolvidable!"

Ahora solo queda que los fanáticos de cada conjunto comiencen a votar en las categorías que componen estos premios. Como siempre, la votación estará abierta en el sitio vma.mtv.com hasta el jueves 15 de agosto para todas las categorías, excepto el mejor artista nuevo, que estará abierto hasta la transmisión de la ceremonia.

El lunes 26 de agosto se realizará la nueva edición de los MTV VMA 2019 que estarán conducidos por el comediante y autor Sebastian Maniscalco, y se celebrarán en el Prudential Center en Newark.

Los nominados a los premios MTV VMA

Video del año

21 Savage ft. J. Cole — "a lot"

Billie Eilish — "Bad Guy"

Ariana Grande — "thank u, next"

Jonas Brothers — "Sucker"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Artista del año

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Canción del año

Drake — "In My Feelings"

Ariana Grande — "thank u, next"

Jonas Brothers — "Sucker"

Lady Gaga & Bradley Cooper — "Shallow"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Mejor artista nuevo

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

Mejor colaboración

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Lady Gaga & Bradley Cooper — "Shallow"

Shawn Mendes & Camila Cabello — "Señorita"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco — "ME!"

Ed Sheeran & Justin Bieber — "I Don’t Care"

BTS ft. Halsey — "Boy With Luv"

Mejor video pop

5 Seconds of Summer — "Easier"

Cardi B & Bruno Mars — "Please Me"

Billie Eilish — "Bad Guy"

Ariana Grande — "thank u, next"

Jonas Brothers — "Sucker"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Mejor video Hip Hop

2 Chainz ft. Ariana Grande — "Rule the World"

21 Savage ft. J. Cole — "a lot"

Cardi B — "Money"

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend — "Higher"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Travis Scott ft. Drake — "SICKO MODE"

Mejor video R&B

Anderson .Paak ft. Smokey Robinson — "Make It Better"

Childish Gambino — "Feels Like Summer"

H.E.R. ft. Bryson Tiller — "Could’ve Been"

Alicia Keys — "Raise A Man"

Ella Mai — "Trip"

Normani ft. 6lack — "Waves"

Mejor video K-pop

BTS ft. Halsey — "Boy With Luv"

BLACKPINK — "Kill This Love"

Monsta X ft. French Montana — "Who Do You Love"

TOMORROW X TOGETHER — "Cat & Dog"

NCT 127 — "Regular"

EXO — "Tempo"

Mejor video latino

Anuel AA, Karol G — "Secreto"

Bad Bunny ft. Drake — "MIA"

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin — "I Can’t Get Enough"

Daddy Yankee ft. Snow — "Con Calma"

Maluma — "Mala Mía"

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho — "Con Altura"

Mejor video dance

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha — "Call You Mine"

Clean Bandit ft. Demi Lovato — "Solo"

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B — "Taki Taki"

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin — "Say My Name"

Marshmello & Bastille — "Happier"

Silk City & Dua Lipa — "Electricity"

Mejor video rock

The 1975 — "Love It If We Made It"

Fall Out Boy — "Bishops Knife Trick"

Imagine Dragons — "Natural"

Lenny Kravitz — "Low"

Panic! At The Disco — "High Hopes"

twenty one pilots — "My Blood"

Video para el bien

Halsey — "Nightmare"

The Killers — "Land of the Free"

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant — "Runaway Train"

John Legend — "Preach"

Lil Dicky — "Earth"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Mejor dirección

Billie Eilish — "Bad Guy" — Director: Dave Meyers

FKA twigs — "Cellophane" — Director: Andrew Thomas Huang

Ariana Grande — "thank you, next" — Director: Hannah Lux Davis

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)" — Director: Calmatic

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo — "No New Friends" — Director: Dano Cerny

Taylor Swift — "You Need to Calm Down" — Director: Drew Kirsch & Taylor Swift

Efectos visuales

Billie Eilish — "when the party’s over"

FKA twigs — "Cellophane"

Ariana Grande — "God is a Woman"

DJ Khaled ft. SZA — "Just Us"

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo — "No New Friends"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco — "ME!"

Mejor edición

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar — "Tints"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Billie Eilish — "Bad Guy"

Ariana Grande — "7 Rings"

Solange — "Almeda"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Dirección de arte

BTS ft. Halsey — "Boy With Luv"

Ariana Grande — "7 Rings"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus — "Old Town Road (Remix)"

Shawn Mendes & Camila Cabello — "Señorita"

Taylor Swift — "You Need to Calm Down"

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens — "I Love It"

Mejor coreografía

FKA twigs — "Cellophane" — Coreogradía de Kelly Yvonne

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho — "Con Altura" — Coreografía de Charm La’Donna

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo — "No New Friends" — Coreografía de Ryan Heffington

Shawn Mendes & Camila Cabello — "Señorita" — Coreografía de Calvit Hodge, Sara Biv

Solange — "Almeda" — Coreografía de Maya Taylor, Solange Knowles

BTS ft. Halsey — "Boy With Luv" — Coreografía de Rie Hata

Mejor fotografía

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar — "Tints"

Billie Eilish — "hostage"

Ariana Grande — "thank you, next"

Shawn Mendes & Camila Cabello — "Señorita"

Solange — "Almeda"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco — "ME!"