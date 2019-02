Ariana Grande y su relato pop honesto y personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A seis meses de haber publicado Sweetner, Ariana Grande lanzó thank u, next y terminó de consolidarse como la mujer más importante del pop actual. En un momento en que la escena musical mainstream de Estados Unidos está dominada por el trap y el hip-hop -donde la ostentación es el denominador común de las letras-, Ariana Grande apuesta a un disco personal con un mensaje de aceptación y autosuficienca que merece ser escuchado.

En este sentido, en la música de la cantante de 25 años se puede hallar un acercamiento a la madurez que permite dividir su obra en dos: una primera etapa, que va desde el 2013 a mayo del 2017, y un crecimiento artístico que comenzó luego de esa fecha. En sus primeros tres discos (Yours Truly, My Everything y Dangerous Woman), la estrella de televisión creó su desarrolló su carrera letras seductoras y el uso de su voz prodigiosa -que a veces se llevaba al límite- .

Aunque esta fórmula le permitió cosechar éxitos mundiales como “The Way”, “Break Free”, “Bang, Bang” y “Side To Side”, el valor de sus canciones se centraba por sus ritmos pegadizos más que por el contenido de las canciones.

Sin embargo, a partir de la noche del 22 de mayo del 2017 , una tragedia generó un cambio rotundo: al finalizar un concierto en un estadio de Manchester, un atentado asesinó a 22 de sus fanáticos. Tan trágico momento pareció obligar a la cantante a reconsiderar la profundidad de su obra y Grande usó la música como una manera de lidiar con el luto.

Así llegó “No Tears Left To Cry”, una canción bailable donde se mezclaba cierta oscuridad con un mensaje optimista que, sin nombrarlo directamente, funcionaba como un intento de sanar las heridas de Manchester. Nacía así, una nueva etapa de la carrera de Grande y por esa línea iba Sweetner, un gran disco en cuyas canciones se veían las ganas de sanar.

Aprovechando ese impulso creativo, la cantante pop se metió en el estudio y grabó thank u, next, un intento por profundizar en esta nueva etapa de su carrera. La primera muestra fue la canción homónima del disco, que es totalmente personal. Construida sobre una reinvención del sonido pop actual, Grande se sincera lo que aprendió de sus experiencias amorosas anteriores.

Lo más importante de thank u, next es que Ariana se abre totalmente en sus canciones. Se muestra honesta en “Needy”, frágil en “Ghostin’”, independiente en “Bloodline” y crítica al respecto de las idealizaciones en “In My Head”. Ariana Grande apostó a un disco pop con contenido. Totalmente bienvenido en esta época donde las playlists parecen importar más que los discos.